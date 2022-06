Piden a Petro y Rodolfo Hernández que el cannabis sea prioritario en la economía

El próximo 19 de junio se definirá en las urnas quién será el nuevo presidente de Colombia entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, por lo que Flora Growth Corp, una compañía de cannabis colombo-canadiense, hizo un llamado a los candidatos para que se mantenga a la industria del cannabis como prioritaria en la reactivación económica del país.

“Estamos emocionados por ver cómo el país ha adoptado una política de avanzada alrededor de la industria del cannabis. Durante el mandato del presidente Duque se lograron grandes cambios que hoy nos han permitido tener un crecimiento y una proyección muy importante como compañía”, dijo Luis Merchán, CEO de Flora Growth.

Además, destacó que Colombia tiene la biodiversidad, el ambiente ideal y las ventajas biológicas que permiten cultivar el cannabis en óptimas condiciones, lo que, finalmente, termina creando una oportunidad para el país de desarrollar un verdadero comercio mundial de cannabis que sea económicamente viable.

De acuerdo con Flora Growth, los avances regulatorios que se han tenido, perfilan a la industria del cannabis como una de las de mayores ventas e ingresos para los próximos años. En 2021, las exportaciones de cannabis medicinal de Colombia alcanzaron los US$ 4,8 millones, según estimaciones del DANE, con análisis de ProColombia. Mientras que el monto total de inversión extranjera alcanzó un valor cercano a los US$ 292 millones, siendo Canadá el principal país inversionista.

Por su parte, Flora Growth reportó ingresos por US$ 9 millones en el 2021, cuando un año atrás solamente había registrado US$ 100.000. Por ello, reiteró sus objetivos financieros de US$ 35 millones a US$ 45 millones para este año, lo que indica un crecimiento de ingresos proyectado del 288 % al 400 %.

En sólo 2021, las exportaciones de cannabis medicinal de Colombia alcanzaron los US$4,8 millones. - Foto: Semana.

Gracias a estos buenos resultados y a las nuevas reglas de juego generadas por el Gobierno Nacional, Flora Growth ya exporta productos terminados que usan componentes del cannabis a más de 12 países como España, México, Israel y Estados Unidos.

Para la producción, cuenta con su propio cultivo en Santander, catalogado como el más grande de su tipo en Colombia, un laboratorio de extracción y aislamiento y otro de procesamiento de GMP en Bogotá, donde se generan productos con infusión de CBD, fitoterapéuticos (productos de venta libre), medicamentos y suplementos dietarios.

“El cannabis de grado farmacéutico es un pilar fundamental en el futuro del comercio global del cannabis y el Gobierno colombiano, con el apoyo de Flora Growth y con las aprobaciones del Invima, puede convertirse en un líder mundial en llevar medicamentos a las comunidades alrededor del planeta”, indicó la doctora Anabelle Manalo-Morgan.

Flora Growth cuenta con su propio cultivo en Santander, catalogado como el más grande de su tipo en Colombia. - Foto: AVICANNA

Invima certificó al primer laboratorio farmacéutico de cannabis medicinal

Tarkus Pharma Lab, el primer laboratorio farmacéutico de cannabis medicinal ubicado en Zona Franca, fue certificado por el Invima con el aval de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), que le permite la fabricación de productos fitoterapéuticos (medicina herbal) derivados del cannabis para utilización libre y con todo el potencial para exportación.

La compañía cuenta con materias primas derivadas del cannabis, mezclas estandarizadas y fórmulas magistrales. Al obtener la certificación, el laboratorio ahora queda habilitado para la producción de productos terminados fitoterapéuticos (productos ingeribles para fines medicinales provenientes de origen natural) de empleo libre.

“Para lograr este importante paso en el proceso de la certificación, contamos con la inversión requerida para un proyecto de esta envergadura y con un equipo de expertos en la industria farmacéutica. Con nuestros productos garantizamos al paciente que los hemos producido bajo los más altos estándares de calidad, impuestos por el ente regulatorio nacional y con la regulación correcta para ingeribles”, mencionó Alejandro Venegas, CEO de Tarkus Pharma Lab.

Aunque la exportación de materia prima no requiere certificación del Invima, sí es requisito para la comercialización de producto final etiquetado que llega a los consumidores. Para Tarkus, contar con el respaldo de las entidades regulatorias es un compromiso con sus clientes, representado en garantía de calidad de la materia prima y los productos, así como un sello de confianza para los usuarios.

Así mismo, esta compañía colombiana ha incursionado en el servicio de telemedicina, ofrece una alternativa para el manejo de patologías y/o enfermedades huérfanas como dolor crónico, insomnio o problemas leves de sueño, y diabetes tipo II.

Dentro de sus planes a futuro está extender la certificación de fitoterapéuticos a medicamentos. Por ahora, está en el proceso de registro con EU GMP en Europa y Anvisa en Brasil, respectivamente.