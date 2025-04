Presidente de Andesco y del Consejo Gremial le responde al Ministro de Minas y Energía: “No nos vamos a quedar callados”

SEMANA: ¿Qué fue lo que pasó con el ministro Palma, que lo acusa de estar amenazando con un apagón, con el apagón financiero?

CAMILO SÁNCHEZ: Lo que hemos mostrado es lo que ha venido sucediendo en el país. En Puerto Carreño se apagó por tres días una región para 40.000 colombianos y eso era por 1.500 millones de pesos. Venimos diciendo que es el apagón financiero, que las empresas privadas, públicas y mixtas en muchos lugares están en cuidados intensivos porque no les han girado los subsidios ni la opción tarifaria, que han podido cobrar en algunas partes. Y esto es gravísimo porque se puede apagar. Ya casi se apagó Boyacá y gracias a que nosotros se los dijimos al gobierno y al ministro él pudo hablar con las empresas y entregarles los recursos para evitar que, por un problema de gas, se apagara una parte importante de Boyacá.

SEMANA: ¿Cuáles son las cuentas?

C.S.: 3,1 billones de pesos son lo que se adeuda por subsidios. Y esa plata no es un favor del gobierno, es plata que tiene que devolverles a las empresas porque estas ya entregaron la energía a los estratos 1, 2 y 3 en el país; ahora el gobierno tiene que devolver esa plata. Si no la devuelve, tiene que contarles a los colombianos que hacia el futuro, si no quiere pagar más, tendría que cambiar la forma como venimos trabajando hace 30 años: esos subsidios cruzados, los de estratos 5 y 6, los comerciales y los industriales, ponen un sobrecosto para poderles ayudar a los estratos populares y la diferencia la pone el Gobierno nacional. En el estrato 1 el subsidio es del 70 %, en el estrato 2 del 50 % y en el estrato 3 el 15 %. Eso es para ayudar a la gente a que pueda pagar la factura y estamos pidiendo eso. Esto no es nada grosero ni antitécnico.

Un fuerte rifirrafe se dio entre el ministro Edwin Palma y Camilo Sánchez, presidente de Andesco y del Consejo Gremial. | Foto: SEMANA

SEMANA: El ministro Palma también invitó a las empresas de capital público a desafiliarse del gremio…

C.S.: Le pedimos respeto y que no amenace a las empresas públicas que están afiliadas a Andesco a que se tienen que salir. Eso no había pasado nunca porque el derecho que tenemos los gremios es a decir la verdad y nosotros lo hacemos con criterios técnicos, no con política. Y le repito al ministro que no juegue con candela, porque una cosa es lo que dice en público y otra cosa lo que me dice en privado.

SEMANA: El ministro lo señala de seguir amenazando con apagones para poner el tema en el debate electoral y dice que no es el tono adecuado. ¿Esto es tema del debate electoral?

C.S.: ¿Cuál debate electoral? Nosotros lo que estamos logrando es decirle al gobierno que hay que pagar para evitar el apagón. Y que si seguimos como vamos, si no entramos nuevas fuentes de energía al sistema, en 2026-2027 vamos a tener ya, no solamente un apagón financiero, sino un apagón real, porque la demanda está creciendo por encima de la oferta y en esos momentos vamos a tener un desequilibrio superior al 8 %. Esto puede poner en riesgo que de verdad se apaguen muchos lugares del país, ya no solamente por plata, sino porque no haya energía. Que diga por qué no paga. Eso es una obligación, nosotros no estamos diciendo nada distinto. Yo no hago política, estoy en el Consejo Gremial y los gremios no nos vamos a quedar callados, no tenemos miedo y tenemos que defender la democracia de este país. No soy candidato de nada, ni lo voy a hacer. Ya fui todo lo que quería ser, representante, senador, empresario y hace siete años soy el presidente de Andesco. Que nos diga qué mentira estamos diciendo, qué cosa no está siendo verdad. Nos deben 3,1 billones en subsidios, nos deben la opción tarifaria a la que el presidente se comprometió y eso no lo están cumpliendo. Y eso es lo que pone en peligro el apagón financiero.

El fantasma del apagón en el país volvió a aparecer por cuenta de las dificultades financieras de las distribuidoras y la no entrada en operación de nuevos proyectos. | Foto: Oleksandr Baranov - stock.adobe.

SEMANA: Usted mencionó que no se trata solo de un apagón financiero…

C.S.: El otro es el apagón general, porque crece la demanda por encima de la oferta y no están entrando nuevos proyectos. Todos son expectativas hacia el futuro y nos venden pajaritos de oro diciendo que con paneles solares vamos a cumplir el compromiso en Colombia. Adicionalmente, en el interinstitucional, donde están todos los gremios de energía y gas, estamos entregándole todas las propuestas para avanzar. Ahí están todas las cartas, ya que dice que no le hemos entregado propuestas, ahí están todas. Estamos mostrando técnicamente lo que se tiene que hacer en todos estos procesos, porque si no, se va a apagar el país. Tengo que repetírselo.

SEMANA: ¿Cuál es la tarea clave en este momento?

C.S.: Es clave recuperar la soberanía energética. Señalamos en su momento que iba a hacer falta gas y nos dijeron que era falso. Pues ya se dieron cuenta de que el mismo presidente pidió que se importe más gas, porque no hay gas. Si hubiera gas, no tendrían que traer importado gas, ni el ministro, ni Ecopetrol, ni tendríamos esas afujías que tenemos hoy de tener gas importado, más caro que el que hubiéramos tenido si Ecopetrol hubiera seguido con su perforación y más reservas como las que necesitamos hacia el futuro.

SEMANA: ¿Cuál es el papel de la Contraloría y de la Procuraduría en esta discusión?

C.S.: Va a ser muy importante y yo creo que eso es lo que también lo tiene a él afectado. Hay un mensaje de insistencia que han hecho el contralor y el procurador. El contralor, a partir de estudios técnicos de esa entidad, ha señalado que si no pagan los subsidios se puede dar ese apagón financiero y sería responsabilidad tanto del ministro de Minas como del de Hacienda no entregar los compromisos y los recursos que requiere el país del presupuesto nacional que se tiene que priorizar para evitar ese caos.

SEMANA: La Contraloría haría una especie de control de advertencia…

C.S.: Ya lo hizo. Y ahora se va a hacer el seguimiento para mostrar las últimas cifras que hoy se cierran en abril, donde hay 3,1 billones de subsidios. Subió de 2,8 billones a 31 de diciembre del año pasado a 3,1 billones. Y la Contraloría y la Procuraduría dejan el mensaje de advertencia y, si pasa algo y no pagan los subsidios y llega un apagón, es responsabilidad de las personas que tenían que hacerlo.

No queremos que se apague, pero, por ejemplo, en Barranquilla la misma funcionaria de Air-e le pidió al Gobierno que pagara porque si no pagaba estaba en peligro la prestación de servicio.

Camilo Sánchez recordó que en Barranquilla Air-e le pidió al Gobierno que pagara porque si no lo hacía, estaba en peligro la prestación de servicio. | Foto: Cortesia air-e

SEMANA: El ministro también señaló que ustedes no se han pronunciado sobre el tema de las tarifas ni han propuesto nada sobre eso…