Reconocido supermercado ya no venderá Doritos, Pepsi y otros productos: asegura fuerte alza de precios en Europa

En las últimas horas, los clientes y consumidores de la cadena europea de supermercados, Carrefour, se llevaron una sorpresa al encontrar varios anuncios sobre las estanterías de productos como papas, gaseosas y otro tipo de bebidas, en el que aseguraban que no se continuará con la distribución y venta de artículos de la gigante estadounidense Pepsico.

| Foto: Anadolu via Getty Images

En los almacenes Carrefour de Europa ya no se venderá Doritos, Pepsi y otros productos por la fuerte alza de sus precios en Europa. | Foto: Anadolu via Getty Images

Carrefour dejará de vender Doritos, Lays y otros productos: estas son las razones

El veto de la cadena se extendería por varios países en Europa, entre los que se encuentran España, Italia y Bélgica. De acuerdo con la agencia EuropaPress, Carrefour aún no ha confirmado si empezará a retirar los productos de la empresa o si los repondrá una vez se acaben los disponibles en los stocks.

