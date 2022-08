Revive encrucijada de Monómeros por doble gobierno de Venezuela; hay nuevo intento de cambio de junta y gerente

Una vez más se revuelven las aguas alrededor de la empresa clave para la producción de fertilizantes colombo-venezolana Monómeros, cuya sede está ubicada en Barranquilla y tiene sobre sus hombros una dualidad, relacionada con la gobernabilidad de Venezuela: Nicolás Maduro o Juan Guaidó, ¿quién es el que manda?

En esta ocasión, de nuevo el Gobierno de Maduro ha buscado retomar el control de Monómeros y en estos días fue radicado en la Cámara de Comercio de Barranquilla un acta de nombramiento de nuevo gerente de la compañía y de una nueva junta directiva, solicitada desde Venezuela (por los accionistas de ese país), mientras en el cargo permanece Guillermo Rodríguez, quien viene con el timonel de la compañía y había venido denunciado otro intento por tomarse la empresa, lo que ahora “pretenden hacer a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos”, dijo recientemente.

Lo cierto es que ahora habría una nueva junta propuesta, con la cual, el encargado de llevar las riendas de la compañía, desde la gerencia, sería Iván Sánchez, mientras que en la mesa directiva estaría Luis Enrique Molina Duque, Heifred Segovia Marrero, Eduardo Fernández Anaya, Mary Yerman Nava Olivares y Génesis Ron Solano, según el radicado en la Cámara.

El gerente actual, Guillermo Rodríguez, habló con SEMANA sobre esta situación. “Este es el tercero o cuarto intento que se ha hecho en los últimos meses, de registrar una junta directiva y un gerente, y en todos los casos queda sin efecto”, sostuvo.

Ante el interrogante de ¿quién solicita el cambio de gerente y de la junta?, Rodríguez expresó: “Imagino que es un acta que sale de Pequiven del gobierno de Maduro, y esa acta se intenta registrar en la cámara, un acta de una supuesta asamblea que se da y se presenta en la cámara, pero no por autoridades legítimas. Entonces, por supuesto, son desestimadas. Eso no tiene ningún basamento”.

Gobierno de Petro

Otro de los interrogantes que respondió el gerente actual de Monómeros es el relacionado con la afinidad del presidente Maduro con el presidente colombiano recién electo, Gustavo Petro. Reyes respondió acerca de si cree que eso facilitaría que Monómeros pudiera volver a manos del gobierno Maduro. “Recuerde que si se pierde la licencia Ofac la empresa no puede operar. La licencia Ofac es la que permite que Monómeros opere y funcione. ¿Sobre qué se basa la licencia Ofac? En que no existe relación de Monómeros con la Pequiven que está sancionada por los Estados Unidos, por el Departamento del Tesoro. Si se pierde esa relación, se perdería la licencia Ofac y al no tener la licencia Ofac la empresa no puede operar”.

Hay que señalar que los acercamientos del gobierno de Estados Unidos con Venezuela, a raíz de la crisis petrolera, podría hacer que dentro de las conversaciones que se reabrieron entre los dos gobiernos se pongan sobre la mesa las sanciones y eventualmente entren en un proceso de negociación para ser levantadas.

Monómeros aporta al menos el 40 por ciento de los fertilizantes que se requieren en Colombia para la agricultura. Se trata de uno de los activos de ese país en el exterior y, como tal, quedó bajo el manto de la asamblea nacional que encabeza el presidente interino Juan Guaidó, el cual, era reconocido en nuestro país como el gobierno venezolano, hasta la administración de Iván Duque.