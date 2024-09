Sin acuerdo avanza la negociación entre Gobierno y transportadores para levantar el paro. Se esperan definiciones al final del día

Los camioneros aceptan que la resolución sea modificada, no derogada, pero ese cambio se basa en que el valor del diésel vuelva al precio al que estaba antes de que se expidiera la medida.

“El que haya hecho algo mal, debe responder. Pero el solo hecho de que esté dirigiendo un punto de concentración, eso no lo puede volver delincuente, eso no lo puede volver terrorista. Entonces no nos pueden estigmatizar”, advirtió el vocero.