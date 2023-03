Viva Air y la suspensión de sus operaciones: esto es todo lo que se debe saber

La situación de los pasajeros de Viva Air cada vez parece ser más crítica, por cuenta de la decisión de la Asamblea de la aerolínea al suspender la operación temporal de la aerolínea, dejando como consecuencia que miles de pasajeros no pudieran llegar a sus destinos al interior del país o que se vieran afectados en las conexiones de vuelos a otros países.

La aerolínea señaló, en medio del caos para los pasajeros, que la decisión se tomó ante la demora de la autoridad aeronáutica de resolver el futuro de Viva Air, lo que han manifestado es una especie de prolongación de la agonía de la aerolínea.

Ante esto, existen dudas sobre lo que pasará con los pasajeros y quién responderá por los tiquetes vendidos:

Posibilidad de viajar en otras aerolíneas

Avianca informó que, con el propósito de ayudar a que los pasajeros de Viva cumplan sus planes de vuelo y lleguen a sus destinos lo más pronto posible, desde este martes 28 de febrero habrá vuelos incrementales en las rutas que conectan a Bogotá con Medellín, San Andrés y Buenos Aires (Argentina), con una oferta de 4.000 sillas más en estas operaciones.

De igual forma, anunció que operará los vuelos a Lima y Buenos Aires en aviones con mayor capacidad, como una medida temporal. Para el caso de Perú, dispondrá de aviones A320 que cuentan con 60 sillas más para algunos vuelos, en tanto mantiene su operación regular en la flota A139.

En cuanto a Argentina, se utilizarán algunos itinerarios en la flota de doble pasillo de la familia Boeing 787, que cuenta con 70 sillas más, para un total de 250 pasajeros.

Avianca cerrará sus ventas temporalmente este 28 de febrero y 1.° de marzo para las rutas dentro del territorio nacional en las que se requiere reacomodar pasajeros de Viva. - Foto: Cortesía Avianca / A.P.I.

De igual forma, Avianca cerrará sus ventas temporalmente este 28 de febrero y 1.° de marzo para las rutas dentro del territorio nacional en las que se requiere reacomodar pasajeros de Viva, para así contar con más sillas disponibles.

Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó que Satena atender de manera inmediata a los usuarios que se han visto afectados por el caos que se ha desatado con el incumplimiento de los itinerarios de la aerolínea de bajo costo Viva Air.

“Todos ustedes amanecieron hoy con una noticia en la televisión, el tema de Viva, una empresa que se quiebra, deja la gente aeropuerto con tiquetes vendidos, entonces inmediatamente uno dice, bueno, aquí debería ya operar de inmediato por lo menos a los usuarios Satena, que es hoy por hoy la aerolínea que maneja la Fuerza Aérea colombiana”, sostuvo Petro.

Y agregó el mandatario colombiano: “No solamente por este caso, sino por otros muchos, como la ruptura de la carretera a Pasto y otros, como la apertura de relaciones con Venezuela, la apertura de posibilidad de líneas de México, Ecuador, etc., diría que hay un momento estelar que hay un momento estelar donde la empresa podría crecer”.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Semana

Mientras que la aerolínea Latam ha dado a conocer que aumentará su oferta de sillas en el país, permitiendo con esto ayudar a los pasajeros afectados por la suspensión de operaciones de Viva Air.

Esta empresa, una de las cinco que fue admitida por la Aeronáutica Civil como terceros interesados en el proceso de integración de Avianca y Viva Air, informó que desde esta semana incorporará tres nuevos aviones a su flota, cada uno con capacidad para transportar a 176 pasajeros. De estos, dos iniciarán operaciones este viernes 3 de marzo, los cuales estarán a disposición de cualquier ciudadano que requiera los servicios del sector del transporte aéreo.

“Latam Airlines Colombia incorporará en una primera fase tres aviones Airbus 320 con capacidad para 176 pasajeros. Dos de ellos iniciarán operación el viernes 3 de marzo y el tercero iniciará operación el 11 de marzo, agregando 30.000 sillas a la semana para reforzar la conectividad en Colombia y atender las afectaciones a pasajeros por cuenta de la suspensión temporal de operaciones de Viva Air”, se lee en el comunicado emitido.

La compañía informó también que trabaja para movilizar en una segunda fase recursos adicionales hacia Colombia para aumentar su operación y así garantizar la conectividad del país. “Para este propósito, tiene toda la disposición de priorizar la contratación de tripulaciones de mando y cabina, así como personal de mantenimiento de Viva Air”, apuntó.

¿Quién les responderá a los viajeros del millón de tiquetes vendidos por Viva Air?

La afectación es para los usuarios de Viva Air, ya que la aerolínea confirmó que tiene vendido alrededor de un millón de tiquetes entre 2023 y el 23 de septiembre de 2024. Ese sería entonces el número de pasajeros afectados con la suspensión de la operación, lo que dependerá de la decisión de la Aeronáutica Civil.

De hecho, los primeros pasajeros afectados entre el 27 y 28 de febrero le piden a la aerolínea que se haga responsable y hable con otras empresas de vuelos para que les reasignen sus viajes y así puedan llegar a sus destinos.

Ahora bien, no es desconocido que no solo para las autoridades de transporte, sino también para los pasajeros, queda una sensación de duda sobre el mal estado financiero de Viva Air por haber vendido un millón de tiquetes entre 2023 y 2024, sin tener la capacidad para cumplir con esos itinerarios.

Las medidas que activó Migración Colombia para los afectados

Según Fernando García Manosalva, director general de Migración Colombia, el énfasis que hace es que “la autoridad migratoria validará y facilitará las situaciones relacionadas con novedades de permanencia que se ocasionen en razón a esta contingencia”.

Específicamente, se tratará como una situación imprevista para cualquier viajero que entre los dos días que lleva la suspensión de los vuelos por parte de Viva, se haya quedado con un permiso de permanencia en Colombia vencido.

Así las cosas, García informó que ha dado la instrucción de que los puestos de control migratorio del país y oficiales estén prestos a brindar todo el apoyo y la orientación requerida a los viajeros hasta tanto se logre dar solución a la reprogramación de sus vuelos.

La autoridad migratoria validará y facilitará las situaciones de los viajeros. - Foto: Guillermo Torres - Semana

Las medidas puntuales adoptadas son:

1. Aunque en general se trata de medidas para personas venezolanas que han gestionado el registro en Colombia y no lo han recibido o se les venció, también puede presentarse una situación en otros viajeros, que podrían haber llegado con un permiso estrecho y, debido a las circunstancias imprevistas no podrían salir a tiempo del país (en consecuencia quedan ilegales en el país), la primera sugerencia de Migración Colombia es continuar el trámite del permiso de permanencia temporal y validar la información personal. Esta medida aplica para personas que están un Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos, pero aún no les han entregado el permiso.

2. En caso de que así se pueda lograr, los extranjeros ‘varados’ en Colombia deben obtener el certificado que confirme que tienen en trámite el permiso temporal, lo que le mantendrá el estatus regular en el país.

3. Un tercer punto en el que enfatiza Migración Colombia es que las personas debe estar pendientes de la información de la entidad a través de la web www.migracioncolombia.gov.co, de manera que puedan verificar si tienen el permiso impreso y el lugar al que pueden acudir para recogerlo.

4. La cuarta y última recomendación es que el interesado haga su registro, un trámite que es gratuito y que puede realizarse en línea.

La respuesta de Viva Air

Por otro lado, ante los señalamientos del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, la aerolínea manifestó, en un comunicado de prensa, que la decisión no se tomó para presionar al Gobierno para conocer el futuro de la aerolínea con las ofertas de otras empresas de transporte aéreo en mostrar interés de integración.

“Viva no tomó este paso drástico como estrategia para presionar al Gobierno, se tomó porque, como le hemos avisado a los públicos de interés por meses, nuestra realidad es que estamos en crisis financiera”, manifestó la compañía.

En el mismo documento también manifestaron que altos funcionarios del Gobierno nacional ya sabían de primera mano la decisión de suspender temporalmente la operación e indicaron que hubo súplicas hechas por Viva en ser escuchados para exponer la gravedad de la situación.

“Por más que se hicieron esfuerzos para hablar con el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, nunca atendió los múltiples llamados de SOS. Incluso Castlesouth, titular de los derechos políticos de Viva, hizo similares comunicaciones en las últimas semanas a diferentes funcionarios del Gobierno Nacional (incluso Aerocivil) para indicar que, “sin una decisión urgente de la autoridad, Viva tenía horas de vida”, quedó consignado en el comunicado de prensa.