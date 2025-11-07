Suscribirse

Economía

Compre vivienda así esté reportado en Datacredito: debe cumplir con un requisito

Si desea adquirir un inmueble, recuerde que el reporte negativo no es un obstáculo.

Redacción Semana
7 de noviembre de 2025, 1:00 p. m.
La vivienda de interés social mantiene su atractivo para los inversionistas por su alta demanda y los subsidios disponibles, mientras que la de mayor valor se beneficia por las menores tasas de interés.
La vivienda de interés social mantiene su atractivo para los inversionistas por su alta demanda y los subsidios disponibles, mientras que la de mayor valor se beneficia por las menores tasas de interés. | Foto: iStock

Uno de los anhelos de miles de personas es comprar vivienda, pues tener una propiedad privada representa un avance en temas patrimoniales o de inversión, dado que un activo de este tipo tiende a valorizarse y también a generar cierta rentabilidad con el paso del tiempo.

Sin embargo, es una tarea que se complica para muchos, dadas las condiciones actuales del mercado de vivienda, puesto que el Gobierno Nacional decidió suspender el subsidio de ‘Mi casa ya’, tras una baja presupuestal.

Los compradores de vivienda toman su decisión basados en la posibilidad de tener subsidios y en sus perspectivas salariales para poder pagar un crédito de largo plazo.
Los compradores de vivienda toman su decisión basados en la posibilidad de tener subsidios y en sus perspectivas salariales para poder pagar un crédito de largo plazo. | Foto: istock

Por otro lado, para muchos se complica tomar una línea de crédito, dado que cuentan con algún reporte en centrales de riesgo, que les complica la tarea.

Pese a esas limitantes, existe una alternativa que tienen para financiar una vivienda, pese al reporte negativo. Esta se da con el Fondo Nacional del Ahorro.

Si desea adquirir un crédito en esta entidad, pero tiene un reporte, lo que debe hacer es presentar el paz y salvo correspondiente. Dicho documento certifica que su deuda fue cancelada, por lo que puede acceder a la línea de crédito.

EE.UU.
Muchos sueñan con adquirir vivienda en Colombia. | Foto: Getty Images/Westend61

Para acceder al crédito, tenga en cuenta que debe cumplir estos requisitos:

  • Primero deberá afiliarse al FNA, mediante su ahorro de cesantías o la apertura de un ahorro voluntario contractual.
  • Luego de ello deberá demostrar los ingresos mensuales del crédito.
  • También debe demostrar que tiene ingresos estables para asumir la obligación.
  • Adicional a ello, es clave que tenga un 10% del valor del inmueble ahorrado.
  • Recuerde que el destino del crédito solicitado es exclusivo para viviendas VIS y viviendas VIP.
Recuerde que estar reportado en una central de riesgo significa que su nombre e historial crediticio se encuentra en una empresa con un reporte negativo, lo que significa que cuando los bancos consulten su estado en estas centrales, lo más probable es que no le otorguen créditos dada la situación.

vivienda casa
Esta es una buena oportunidad para adquirir bienes inmuebles. | Foto: 123RF

