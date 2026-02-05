FINANZAS

¿Cuánto dinero se puede invertir en un CDT y cuánto se gana realmente en Colombia?

Los hogares buscan estabilidad ante la volatilidad del crédito y el consumo.

Redacción Economía
5 de febrero de 2026, 9:34 p. m.
Las tasas altas favorece el ahorro a plazo fijo frente a otros productos
Las tasas altas favorece el ahorro a plazo fijo frente a otros productos Foto: 123 Rf

En un entorno de tasas de interés elevadas y persistente volatilidad en los mercados financieros, los Certificados de Depósito a Término (CDT) se mantienen como una de las opciones más populares para quienes buscan rentabilidad con menor riesgo.

Estos instrumentos financieros ofrecidos por bancos y entidades financieras permiten “poner a trabajar” el dinero por un tiempo determinado a cambio de un rendimiento fijo al vencimiento del plazo.

Un sondeo realizado por Caracol Radio analiza cuánto puede generar una inversión de 100 millones de pesos si se destina a un CDT con plazo de un año.

Los resultados muestran que, según las tasas vigentes en diciembre de 2025, varios bancos ofrecen rentabilidades cercanas o superiores al 9 % efectivo anual (E.A.), lo que implica ganancias atractivas para un producto de bajo riesgo.

Rentabilidad según bancos

Banco Mundo Mujer encabeza el listado con una tasa del 9,5 % E.A., lo que arroja una rentabilidad total de alrededor de $ 109.500.000 al finalizar los 12 meses.

Banco W sigue de cerca, con una tasa del 9,3 % E.A., lo que llevaría el valor final de la inversión hasta $ 109.300.000.

MiBanco ofrece un rendimiento del 9,15 % E.A., equivalente a un total de $ 109.150.000 tras un año.

Estas cifras muestran que incluso con tasas en torno al 9 %, una inversión de seis cifras puede generar unos $ 9 millones o más en intereses en un solo año.

La millonaria inversión que MinSalud hizo en dos lanchas ambulancias para el hospital de Maicao, un municipio que no tiene río ni mar

Comparación con bancos tradicionales y otras tasas

Entidades bancarias más grandes como Banco de Bogotá, BBVA, Davivienda o Bancolombia reportan tasas algo menores, usualmente por encima del 8 % E.A., lo que aún asegura que el inversionista reciba al menos $ 108 millones al cierre del periodo pactado de 12 meses.

El CDT se consolida como una alternativa de bajo riesgo en el sistema financiero.
El CDT se consolida como una alternativa de bajo riesgo en el sistema financiero. Foto: iStock

Además, plataformas especializadas como Mejor CDT señalan que algunas entidades como Koa están ofreciendo tasas de hasta 11 % E.A., lo que podría llevar el capital inicial a más de $ 111 millones al vencimiento, dependiendo de la propuesta específica.

Factores a considerar

Los CDT se caracterizan por ser un producto de bajo riesgo y con una rentabilidad conocida desde el momento de apertura.

Aunque las tasas pueden variar según el banco, el monto invertido y condiciones de mercado, lo cierto es que con tasas cercanas al 9–10% E.A., los ahorradores pueden obtener retornos superiores a otras herramientas tradicionales como cuentas de ahorro.

MinHacienda confirma que publicará el proyecto de decreto para restringir la inversión de los fondos privados de pensiones

Es importante recordar que en Colombia los CDT están protegidos por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) hasta cierto monto, lo que brinda una capa adicional de seguridad al inversionista frente a eventuales inconvenientes con la entidad emisora.

