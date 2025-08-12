Suscribirse

Economía

Datacrédito: ¿se puede salir sin pagar? Esta es la ley en Colombia que fija cuándo borrar el reporte y cómo pedirlo

La entidad cuenta con el historial financiero de los colombianos.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

12 de agosto de 2025, 9:57 p. m.
Suministrada por DataCrédito Experian
Las deudas pueden generar diversas dificultades. | Foto: Suministrada por DataCrédito Experian

En Colombia miles de personas se encuentran reportadas a las centrales de riesgo debido a problemas en los pagos de sus productos financieros. Estos reportes generan inconvenientes para poder adquirir nuevos productos y afectan su credibilidad frente al sistema financiero del país.

Los reportes en entidades como Datacrédito son vigilados por la Ley 1266 de 2008, conocida como la Ley de Habeas Data, la misma indica los tiempos en los que una persona debe ser retirada del sistema tras efectuar los pagos y las excepciones en las cuales un ciudadano queda con el historial limpio, pero con la obligación de ponerse al día en sus compromisos adquiridos.

Deudas - Finanzas Persnales - Crédito - Datacrédito
Los reportes negativos afectan a los ciudadanos para adquirir nuevos productos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La normativa indica que cuando la persona deja de pagar una deuda la misma generará un reporte negativo que estará por al menos 8 años en el sistema, tras pasar este tiempo y no haberse producido ninguna modificación en los montos adeudados, la persona podrá solicitar su baja del sistema. Sin embargo, los compromisos que tiene siguen generando intereses moratorios y podría llegar a instancias legales para su cobro según el acreedor lo desee.

Contexto: Datacrédito revela el secreto para obtener una tarjeta de crédito ajustada a su perfil y que lo lleve a ganar ‘recompensas’

En estos casos lo mejor para los ciudadanos es poder llegar a un acuerdo con la entidad a la cual se le deba el dinero para poder eliminar el reporte y tener un esquema de pagos.

Lo más leído

1. Mauricio Hoyos, el exitoso empresario y hermano de Miguel Uribe Turbay, envió mensaje en medio del duelo, “vuela alto hermanito”
2. “Presentaré las denuncias”: Petro, por señalamientos que lo responsabilizan del atentado contra Miguel Uribe Turbay
3. Expresidente de Perú hizo llamado a Petro y lo convocó a ir “a la guerra” junto a otros mandatarios

Ingreso a Datacrédito

Se debe señalar que para que una persona aparezca en la base de datos de reportes negativos debe ser notificada con anterioridad, en esta comunicación se deben exponer los detalles y montos adeudados.

Esta notificación debe hacerse al menos con 20 días calendario de anticipación antes de enviar la información negativa a la central de riesgo. La idea es dar la oportunidad a la persona de aclarar, pagar o disputar la deuda, si es el caso, antes de que su historial crediticio se vea afectado.

Historial Crediticio - Vida Crediticia - Datacrédito - Puntaje
Las personas deben contar con historial positivo. | Foto: Getty Images

En caso de que la persona no reciba esta notificación, puede alegar antes las autoridades competentes para que se analice la situación y se determine si el reporte negativo respeta todos los derechos con los que cuenta un usuario del sistema financiero.

Contexto: Cinco pasos infalibles para salir de Datacrédito en 2025 y mejorar el historial crediticio

Una vez el ingreso a estas bases de datos quede confirmado, las entidades financieras del país podrán consultar el mismo bajo los criterios de seguridad que se tienen para otorgar un producto financiero.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Valentina Taguado se reencontró con su ex; hizo inesperada revelación y generó comentarios

2. Impactante video muestra el instante en que un rayo provoca una bola de fuego en medio de una feroz tormenta

3. Reacción de Alzate cuando un hombre le pidió dinero y esta fue la decisión que tomó: “Me prohibieron y me enseñaron”

4. Proponen que el nuevo estadio de Bogotá lleve por nombre Miguel Uribe Turbay

5. Jugador colombiano dejaría Inglaterra por Brasil: sus lesiones agilizarían “negocio confidencial”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DatacréditoCréditosDeuda

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.