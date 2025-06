DataCrédito revela el secreto para obtener una tarjeta de crédito ajustada a su perfil y que lo lleve a ganar ‘recompensas’

Una tarjeta empática

Úsela con inteligencia

No obstante, si lo que le interesa es mejorar su perfil crediticio, es ideal calcular lo que se puede pagar de una sola vez, en la fecha de corte. Además, porque en la medida en que se hagan pagos mínimos y quede deuda pendiente, que se irá al otro mes, el usuario pierde, porque acumula intereses que van aumentando la deuda. Eso hará que el perfil crediticio no sea el óptimo.

Los bancos suelen competir por los clientes con base en la tasa de interés. No en vano, es frecuente que las personas reciban llamadas de las entidades financieras para ofrecerles compra de cartera a menor tasa. Por lo tanto, según recomienda DataCrédito, no se fije solo en la cuota de manejo mensual que le cobrarán si así le informan. Verifique el banco que le de una mejor oferta en cuanto a tasa de interés. No olvide que hay tasas fijas o variables y no a todo el mundo le conviene lo mismo,