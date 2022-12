Esto es lo que no debería hacer con la prima de diciembre

La prima de Fin de Año es un ingreso adicional que esperan todas las familias, debido a que este recurso se convierte en una fuente importante para solventar tanto los gastos propios de la época, como también atender otras obligaciones financieras adquiridas con anterioridad.

No es un secreto que la prima permite planificar desde las compras navideñas, hasta otro tipo de actividades como estudiar, viajar e incluso, comprar vivienda. Sin embargo, este ingreso extra puede llevar a no ser administrado de forma correcta, incurriendo en excesos que terminan afectando las finanzas familiares y personales.

Darle un buen manejo a este recurso adicional al salario es clave para asegurar y/o garantizar una estabilidad económica a futuro, por lo que entidades como Bancolombia dan a conocer algunas recomendaciones sobre lo que NO se debe hacer con la prima, para evitar que este capital se esfume rápidamente de “sus bolsillos” o de la cuenta bancaria.

Como primera medida, no caiga en el error de no ahorrar un porcentaje del valor recibido, debido a que le permitirá hacer posible el cumplimiento de las metas personales o familiares. Así mismo, tampoco incurra en la equivocación de no pagar deudas previamente adquiridas, debido a que esto será un golpe fuerte a su nivel de endeudamiento; haciendo que la no atención de estas obligaciones afecten su calificación crediticia.

“Es necesario definir propósitos, cuantificarlos y determinar un plazo para mantener el orden. Por ejemplo: quiero comprar una bicicleta que cuesta un millón de pesos y voy a ahorrar para lograrlo”, destaca.

Otra cosa que no debe hacer es no controlar los impulsos a la hora de gastar por el hecho de tener más dinero disponible, al igual que no validar alternativas de ahorro que le permitan disminuir la base gravable del próximo año. Tenga en cuenta además que no pensar en realizar alguna inversión, es un gran error en cuanto al manejo de la prima.

Con base en lo anterior, esta época del año es ideal para proyectar metas financieras a corto plazo, con el objetivo de alcanzar sueños y metas; por lo que lo SÍ debe hacer es que destine una parte de la prima a fondos de inversión, CDTs, compra de acciones, bonos, bienes raíces, entre otros. Estas alternativas ayudarán a generar rentabilidad sobre ese capital, permitiendo que éste se fortalezca; dándole mayores oportunidades de utilizar ese recurso en proyectos de mayor impacto para su vida y que redundarán en un mejor bienestar para el entorno familiar.

Cuidar la seguridad

Para esta temporada es también importante tomar medidas de seguridad, debido a que los denominados “amigos de lo ajeno” andan al asecho. Por eso, evite el retiro de altas sumas de dinero y utilizar, preferiblemente, transferencias electrónicas o cheques de gerencia.

Sin embargo, si es indispensable retirar dicha cantidad, la Policía Nacional ofrece un servicio gratuito de acompañamiento al ciudadano que puede solicitar al momento de hacer la transacción.

Tenga en cuenta también “no responder correos electrónicos en los que se invita a ingresar a links con datos personales”, al igual que “no descargar archivos o instalar programas de fuentes desconocidas en el computador ya que estos pueden contener programas maliciosos escondidos o virus”.

Los bancos ni sus aliados como American Express, Mastercard y Visa nunca solicitarán datos financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito con sus códigos de seguridad y fechas de vencimiento, mediante vínculos de correo electrónico o llamadas telefónicas. Además, que si va a realizar algún tipo de transacción virtual, digite siempre la dirección electrónica de su entidad financiera, y nunca ingrese por buscadores o vínculos guardados en mis favoritos, al igual que no llevar a cabo este tipo de procedimientos en redes WiFi pública.