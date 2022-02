Las opciones de inversión en vivienda nueva para 2022 están en 3.113 proyectos

De acuerdo con el sistema de información de Camacol, Coordenada Urbana, actualmente el país cuenta con 3.113 proyectos de vivienda en oferta, donde una tercera parte de ellos tienen un precio inferior a los 150 millones de pesos (VIS), mientras que un 57 % tiene precio por debajo de los 350 millones de pesos.

Estos proyectos están ubicados en 19 departamentos y en la ciudad de Bogotá, que lidera la lista con 672 proyectos disponibles. Le siguen Antioquia (451 proyectos), Cundinamarca (352 proyectos) y Valle del Cauca (230 proyectos).

“Las opciones de inversión en vivienda tiene horizontes para todas las preferencias: plazos, niveles de ahorro y tiempos de entrega. Por eso es un buen momento para adquirir vivienda propia”, aseguró Sandra Forero Ramírez, presidenta de Camacol.

Una buena dinámica en los inicios de obra también es fundamental para la consolidación de la reactivación económica y social del país, y según Sandra Forero “las iniciaciones tuvieron un buen arranque de año. En enero iniciaron obra 14.476 unidades de vivienda y se debió especialmente a la vivienda social con un aporte de 10.970 unidades”.

Además, de acuerdo con datos de Coordenada Urbana, la comercialización de vivienda nueva durante enero de 2022 llegó a 19.186 unidades, de las cuales 12.780 fueron Vivienda de Interés Social (VIS) y 6.406 no VIS. Atlántico, Bogotá y Cundinamarca, fueron los lugares en donde más viviendas se vendieron durante el primer mes del año.

Para la presidenta de Camacol, “este resultado evidencia la confianza de los hogares colombianos en adquirir vivienda y el apoyo fundamental de los programas del Gobierno Nacional, palancas que hacen de la inversión en vivienda nueva un gran instrumento de reactivación y generación de empleo”.

Los proyectos de vivienda están ubicados en 19 departamentos y en la ciudad de Bogotá. Foto: Camacol - Foto: Foto: Camacol

Los retos para 2022

Sandra Forero también hizo referencia a algunos de los retos que tiene el sector durante el 2022, entre los que se encuentran, componente de materiales creciendo a un ritmo de 9,1 %; el aumento del salario mínimo que puede generar presiones sobre los costos laborales; la dinámica de la inflación que acelera el cambio en la postura de la política monetaria, y un año electoral que supone mayor incertidumbre para la inversión.

Balance de 2021

En 2021 la venta de vivienda nueva registró un excelente desempeño, según Camacol. Registró un crecimiento anual del 18 %, alcanzando las 243.000 unidades. Igualmente, los lanzamientos se expandieron a un ritmo del 10 %, llegando a las 220.000 viviendas.

El año pasado arrancaron obra 171.000 viviendas, lo que representa un incremento del 33 % frente al 2020. En todos los indicadores, la vivienda social fue la que más aportó al crecimiento.

El Gobierno Nacional dispuso 200.000 subsidios para la compra de vivienda. - Foto: Getty Images

Opciones para acceder a subsidios de vivienda

El Ministerio de Vivienda extendió una invitación a toda la población colombiana para que cumpla el sueño de tener casa propia, por lo que dispuso 200.000 subsidios para que sean justamente este mismo número de familias las que se beneficien. Del total de auxilios, la mitad será para familias que tengan ingresos hasta de cuatro salarios mínimos legales vigentes, y que busquen adquirir viviendas de interés social.

Sin embargo, la otra mitad de estos subsidios, es decir, 100.000 familias con cualquier monto de ingresos mensuales, según informa el ministerio, serán elegibles para otorgarles el beneficio si es que buscan adquirir viviendas No VIS o, que no son de interés social y que además, el valor total del inmueble no supere los 500 salarios mínimos legales vigentes.

Para estos últimos, el Gobierno ha dispuesto entregar un valor mensual de 454.000 pesos aproximadamente, durante los primeros siete años del crédito de vivienda, para con esto, completar los más de 38 millones de pesos de los que correspondería al total de subsidio adquirido.

Para aquellos que se preguntan si este subsidio les aplica aunque ya tengan una vivienda, el ministerio especificó que este no sería un impedimento. “Se ha establecido un porcentaje de los subsidios No VIS para la compra de segunda vivienda. Siempre que se cumpla con el resto de los requisitos del programa, los interesados podrán aplicar y no estarán inhabilitados por tener una vivienda”, explica la entidad.

Lo que quiere decir que, el subsidio para una segunda vivienda está limitado por un porcentaje determinado de cupos, si estos aún no se han terminado y, si la persona cumple con los requisitos anteriormente mencionados, no habría problema en las postulaciones.

Sin embargo, este beneficio solo aplicaría para aquellos que busquen comprar una vivienda nueva, y aunque se ha anunciado que se entregarían hasta diciembre de 2022, también se especificó que al ser solamente 200.000 subsidios, si en determinado momento se acaban, antes de la fecha estipulada, hasta ahí llegaría este programa.