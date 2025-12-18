Contabilidad

Ojo con la Dian: Estos son los datos a tener en cuenta para el cierre fiscal de las empresas en 2025

Facturas y nóminas electrónicas son documentos cada vez más relevantes en esta temporada del año.

Redacción Economía
18 de diciembre de 2025, 3:19 p. m.
Actualmente, la Dian recibe cerca de 34 millones de facturas electrónicas al día.
Actualmente, la Dian recibe cerca de 34 millones de facturas electrónicas al día.
La facturación electrónica es una herramienta importante para las empresas de Colombia y sus registros legales ante el estado.



Noticias Destacadas