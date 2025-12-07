Suscribirse

Atentos, trabajadores independientes en Colombia: deben hacer pago clave a la Dian en diciembre

Ojo con el calendario tributario.

Redacción Economía
8 de diciembre de 2025, 2:57 a. m.
Declaración renta DIAN
Estos son los vencimientos. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / Adobe Stock

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) es una entidad clave en el país, encargada del recaudo de los impuestos y también de la definición de distintas normas tributarias, adicional a la vigilancia del pago y la evasión de los tributos.

Recientemente, la entidad publicó el calendario oficial de vencimientos tributarios de diciembre 2025, por lo que se conocieron algunas de las fechas para la presentación y el pago de obligaciones fiscales.

Tenga en cuenta los vencimientos del mes de diciembre. | Foto: Bani Gabriel Ortega

Estos pagos afectan a empresas, trabajadores, independientes y responsables de impuestos. Para este mes, se conocieron vencimientos para impuestos sobre combustibles.

Uno de los pagos más importantes para este mes es el que sucederá entre el 10 y el 23 de diciembre, pues todos los agentes de retención y autorretenedores del impuesto sobre la renta y complementarios deben presentar la declaración de noviembre de 2025, además de pagar las retenciones y autorretenciones practicadas.

También recordaron que el impuesto nacional de la gasolina y ACPM debe pagarse hasta el 15 de diciembre para presentar y pagar la declaración correspondiente al mes de noviembre de 2025.

Oficialmente, el debate se empezará el 1 de diciembre
Son varios los impuestos a pagar en diciembre. | Foto: 123RF

Entre los contribuyentes que deben cumplir están las grandes empresas, trabajadores independientes, personas jurídicas que actúan como agentes de retención, además de responsables de impuestos sobre combustibles.

La Dian también indicó que los departamentos de finanzas, contadores y responsables fiscales deberán adelantar con celeridad los cierres contables y planificar la tributación de cara a 2026.

También resaltó la importancia de cumplir estos plazos para evitar sanciones económicas y recargos, teniendo en cuenta la intensificación de los controles y la vigilancia de las distintas obligaciones tributarias.

En 2024 la Dian emitió un concepto en el cual se estableció que la importación de gasolina y diésel tendría que pagar un IVA del 19 por ciento. Luego dijo que era retroactivo.
La Dian es una entidad clave en el recaudo de impuestos. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Respecto a las cifras de recaudo tributario, la Dian también recordó que entre enero y octubre del 2025 se recaudaron 249,1 billones de pesos, un cumplimiento del 97,1 %. En comparación con 2024, se evidencia un crecimiento del 11,2% en el recaudo.

