Dian recauda impuestos, pero devuelve millones en saldos por cobros anticipados. Esto halló el Observatorio Javeriano

Un Estado vive de los impuestos, por lo cual, el recaudo tributario casi que se revisa a diario porque, entre otras, es lo que genera liquidez al gobierno para gastar.

El gasto público no siempre es malo, pues de el depende que se hagan obras. El problema es hacerlo sin la debida fuente de financiación y de manera poco eficiente, lo que, en parte, es una de las críticas que le hacen a la actual administración.

Una de las razones de no contar con los ingresos que se planean está en la aplicación de medidas como la llamada retención en la fuente y autorretención, asunto que le está pasando una alta factura al recaudo que debe hacer la Dian.

Este tema fue abordado por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que puso el foco en lo sucedido en los últimos años con el recaudo tributario, que, en promedio, no sube más allá del 14 % del PIB, mientras que países vecinos, como Chile, tienen al menos 20 % del PIB.

Mauricio Salazar, director del Observatorio Javeriano alertó sobre la situación que se está volviendo repetitiva: “Metas de recaudo muy optimistas conllevan a que el gobierno tenga que acudir a más deuda”.

El problema no es del todo de la Dian, pues la entidad recaudadora de impuestos hace el esfuerzo de fiscalizar y cobrar, lo que a veces también se critica, porque se van siempre por los mismos contribuyentes, sin tocar a los evasores y omisos.

A la bolsa el recaudo, en neto, pueda que llegue la plata prevista en la meta, pero desde que se empezó a cobrar por adelantado, vía retención en la fuente, empezaron las dificultades, porque en ocasiones, los saldos que hay que devolver son millonarios.

Salazar puso como ejemplo lo sucedido en 2024, cuando se registró una caída estrepitosa del ingreso, como porcentaje del PIB, que implicó un descache de 80 billones de pesos. La devolución de saldos estuvo presente en ese resultado.

Para el tercer trimestre de 2025, que son los datos más recientes que se tienen, ya hay una reducción en el ingreso con respecto a la meta. Hasta esa fecha, se pensaba que llevaríamos 14,1 % del PIB y solo va en 13,1 %, lo que impone una fuerte necesidad de caja para el gobierno.

Récord en devolución de saldos

La distancia entre el recaudo bruto y el neto se ha ido acentuando y mucho tiene que ver la devolución de saldos, por cuenta de estar cobrando anticipos de renta, por la vía de una retención en la fuente más alta. Si bien en pandemia mantenía el registro más alto de todos los años, con una devolución de saldos de 1,2 % del PIB, en lo que va de 2025 se llegó a una cifra más alta: de 1,3 % del PIB.

