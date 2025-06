Más impuestos: decreto de retefuente de Petro afecta a contratistas por prestación de servicios, ventas de casas y más. Experto hace cuentas

Juan Pablo Suárez (J. P. S.): No me cabe la menor duda. El Decreto 0572 de 2025 no es técnicamente una ley de financiamiento ni una reforma tributaria, pero funciona como tal. Cambia las reglas del juego a mitad de camino aumentando tarifas, reduciendo exenciones y ampliando el alcance de la retención en la fuente. Eso es, en la práctica, una reforma tributaria camuflada por decreto, sin pasar por el Congreso ni someterse al debate democrático.