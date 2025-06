Gobierno Petro: Cinco verdades del decreto de retención en la fuente. ¿Afecta a los asalariados? Revise si le aplica

Aunque empezó a regir desde el primero de junio, el nuevo decreto que modificó las tarifas de retención en la fuente y autorretención, expedido por el Ministerio de Hacienda, no deja de causar estupor entre los tocados; y la norma ya tiene hasta una demanda de nulidad interpuesta ante el Consejo de Estado.

La mayoría de los sectores se quejan de que afectará mucho su caja y las críticas llueven , al punto de que algunos tienen en la mente que como asalariados también podrían quedar tocados con los cambios, lo que, por supuesto, no es así.

1. Retención y autorretención, ¿cuál es la distancia?

2. Ahora hay más obligados

“Categóricamente puede afirmarse que la retención en la fuente no es un impuesto , ni puede llegar a confundirse conceptualmente con él, aunque sus valores, tanto el de la retención como el del impuesto a la renta a cargo, puedan, eventualmente, coincidir”.

Según el experto, “la retención efectuada sobre el ingreso pagado o abonado en cuenta es un mecanismo de recaudo, tal vez el principal método de recaudación del impuesto a la renta, pero desde luego no es el mismo impuesto. Lo cierto es que puedan llegar a coincidir, pero no puede fijarse una tarifa de retención que desborde en su recaudo el impuesto a cargo, so pena de infringir el contenido de las disposiciones de rango legal, así como los postulados constitucionales que orientan el sistema tributario”.