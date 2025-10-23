“Ponerle impuestos a las llaves de Bre-B es incongruente”: banqueros critican medida tributaria anunciada por el Gobierno

El sistema de pagos únicos Bre-B lanzado por el Banco de la República, con todas las bondades tanto para la inclusión financiera, como para la facilidad y eficiencia para el usuario, ahora está en el debate, debido al anuncio del Ministerio de Hacienda, de ponerle una retención en la fuente a los pagos que se hacen a través de ese mecanismo.

Se vendió la idea de que sería gratuito, pero luego el Banco de la República habló de que en unos 3 años tendría un pago que, en todo caso, no recargaría mucho el costo sobre las personas.

Pero nadie imaginaba que el Ministerio de Hacienda pudiera plantear un impuesto a dichos pagos, pues la idea suena a contrasentido con los objetivos originales de la herramienta.

A octubre de 2025 había 32 millones de colombianos registrados con más de 88 millones de llaves. Probablemente, esa aceptación, que tiene un alto volumen de usuarios actuales y seguramente millones por venir, llevaron al gobierno a pensar en aprovechar ese escenario para obtener recursos.

Esa al menos es la visión de Javier Suárez, presidente de Davivienda, quien fue uno de los participantes en el panel de banqueros que se realizó en el Congreso de Camacol.

Para Suárez, “el sector financiero siempre ha sido el que permite mayor facilitad de recaudo para el gobierno. Muestra de ello es el 4x1000. El problema es que el camino no debe ser el de lo fácil, sino el de lo conveniente”.

Postal del Congreso de Camacol. | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

Tanto el presidente de Davivienda, como el del Banco de Occidente, César Prado, coincidieron en que el gobierno tiene una situación fiscal compleja, que tendrá que ser sorteada por el elegido para llegar a ocupar la Casa de Nariño a partir de 2026. Pero Prado coincide en que puede provocar un alto impacto en las expectativas que se tenían con Bre-B para “ayudar a reducir el efectivo y disminuir la informalidad (el gota a gota)”.

Suárez, en particular, dijo que el anuncio de un impuesto a los pagos a través de Bre-B “es incongruente”.