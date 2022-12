Dólar en Colombia volvió a subir y se acerca a los 4.850 pesos

El precio del dólar en Colombia parece haber dejado atrás los días de constantes bajas en su cotización y nuevamente se influenciado por el ambiente de tensión que rodea a los mercados de todo el mundo, que nuevamente ven posible una fuerte desaceleración económica el próximo año, como consecuencia de lo que está pasando en los Estados Unidos, la covid en China, la guerra entre Ucrania y Rusia y la inestabilidad del mercado petrolero.

De acuerdo con los balances de cierre de la Bolsa de Valores de Colombia para este martes -6 de diciembre- la moneda oficial de los Estados Unidos terminó con un último precio de 4.834 pesos, que marcan un aumento por segundo día consecutivo y se aleja una vez más de la barrera de los 4.700 pesos en la que estuvo la semana pasada. De acuerdo con los expertos, esto es el resultado del miedo que volvió a reinar entre los inversionistas.

Así mismo, a lo largo del día manejó un precio promedio de 4.818 pesos con 32 centavos, el cual supera por 5,95 pesos frente a la Tasa Representativa del Mercado que la Superintendencia Financiera dejó en firme para hoy en 4.812 pesos con 37 centavos; tras los repuntes del pasado lunes. Si bien en varios momentos estuvo en terreno negativo, en términos generales marcó una tendencia al alza.

Por ahora, la atención de los mercados sigue puesta en lo que decida la próxima semana la Reserva Federal (Fed o banco central estadounidense) frente a las tasas de interés para final de año y no se descarta un aumento agresivo, teniendo en cuenta que aún las medidas de esta autoridad monetaria no están generando el efecto esperado y la economía de ese país no se enfría al ritmo que necesitan los analistas.

En otros valores del dólar hoy en Colombia, a lo largo de la jornada alcanzó máximos de 4.836 pesos, mientras que su mínimo quedó en 4.805. De esta forma y teniendo en cuenta también el precio promedio, se espera que mañana el país tenga una TRM por encima de los 4.800 otra vez, quedando ahora sí en el rango que los expertos esperan para el cierre de este año 2022.

En el panorama local, las presiones corren por cuenta de la inflación, que según reveló el Dane a comienzos de esta semana, quedó en 12,53 % en su acumulado anual para noviembre, un nivel que no se veía desde marzo del 1999, y de inmediato pone a pensar a muchos en posibles aumentos de tasas de interés superiores al 1 % por parte del Banco de la República, en medio de su lucha para reducir cuanto antes el costo de vida, lo que le restaría atractivo al país como un destino de inversión

El incremento de precios sigue siendo la principal preocupación de las autoridades en todo el mundo, ya que sumado a los estragos generados por el conflicto entre Ucrania y Rusia, la volatilidad del petróleo y la intermitencia de operaciones comerciales en China, que mantiene medidas drásticas para enfrentar el Covid-19, está haciendo que muchos países piensen incluso en el fantasma de la recesión, como ya pasó en Reino Unido.

Esto ha generado un aumento en los activos refugio, como el dólar, incrementando su precio nuevamente. No se puede pasar por alto que a comienzos de noviembre estuvo sobre los 5.133 pesos, un nivel nunca antes visto en la historia del país, prendiendo las alertas entre las autoridades económicas, que de inmediato empezaron a calcular los efectos que esta disparada del billete norteamericano tendría sobre la inflación, debido a su impacto sobre las importaciones.

Frente a cómo terminará el año el dólar, la Encuesta de Opinión Financiera (EOF) para el mes de noviembre dio a conocer que los analistas esperan que la TRM se ubique para noviembre entre 4.750 y 4.850 pesos, con 4.800 pesos como respuesta mediana. Asimismo, prevén una TRM de 4.800 pesos a diciembre de 2022. De igual manera, el pronóstico de crecimiento para 2022 se ubicó en un rango entre 7,6 y 8,0 % y la mediana de los pronósticos para 2023 se ubicó en 1,5 %, situándose en un rango entre 0,9 y 2,0 %.

Por otra parte, expertos consultados por el Banco de la República, en su Encuesta Mensual de Expectativas Económicas, no se alejan mucho de las proyecciones de Fedesarrollo, ya que hablan de un rango oscilante entre los 4.795 y los 4.800 pesos de cara al 31 de diciembre de este año.

Sin embargo, ambos sondeos concuerdan en que a partir del primero de enero de 2023, el precio de esta divisa empezará a bajar, logrando un precio promedio de 4.400 pesos, lo que quiere decir que el país no volverá a vivir aquellas épocas en las que la moneda oficial de los Estados Unidos se comercializaba a 3.700, tal y como se vivieron a mediados de marzo, antes de que empezara a treparse.