¡La locura! Acción del Grupo Sura sube 42 % en apenas tres días, tras conocerse cambio de nueva junta

Este lunes, la acción del Grupo Sura volvió a tocar máximos históricos al cotizarse hasta por 58.000 pesos en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esto representa un alza del 42 % en apenas tres días, desde que se conoció que JGDB Holdings SAS, de propiedad de Jaime Gilinski, alcanzó 38 % de control accionario del conglomerado financiero, lo que le dará el derecho a un tercer miembro en la junta directiva.

Acción del Grupo Sura - Foto: Bloomberg

La junta está compuesta por siete miembros: cuatro patrimoniales (de los cuales Gilinski tendría dos) y tres independientes (de los cuales Gilinski tendría uno).

La revista Forbes, en un artículo titulado ‘¿Llegó el momento del desenroque en el Grupo Empresarial Antioqueño?’, aseguró: “El próximo lunes podría darse el desenlace de uno de los negocios del siglo en Colombia. Ese día, la junta directiva del Grupo Sura decidirá un cambio en su conformación que podría significar en el mediano plazo el desenroque del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA)”.

En esa publicación, Forbes va más allá y señala: “La situación es simple: cuando se concrete la entrada a la Junta de Sura del tercer miembro en representación de los Gilinski, muchas decisiones de fondo van a implicar que otros dos miembros de la Junta deban declararse impedidos: Jorge Mario Velásquez y Carlos Ignacio Gallego, pues son parte de la administración de las otras compañías del GEA: Grupo Argos y Grupo Nutresa”.

Así mismo, Forbes anota: “Ya hay un antecedente: Jorge Mario Velásquez y Carlos Ignacio Gallego, miembros de la junta de Grupo Argos, tuvieron que declararse impedidos a la hora de decidir sobre la venta de las participaciones accionarias en Grupo Nutresa. Ese sería el mismo caso, si se presentara una situación similar ahora en la junta de Sura”.

Por eso, según Forbes, “los Gilinski quedarían con capacidad de decisión pues tendrán tres de cinco miembros en la junta capaces de decidir temas sensibles”.

“Esto abre un enorme abanico de posibilidades para los Gilinski que pueden llevar muchas decisiones a la nueva junta en la que tendrán mayoría para los casos en los que haya conflicto de intereses por parte de los administradores del GEA”, concluye Forbes.

En otro artículo publicado este lunes en El Colombiano, se señala que el banquero caleño ha invertido más de 1.373,43 millones de dólares en acciones de Sura.

Según los cálculos del diario antioqueño, esto representa 177,35 millones de acciones del conglomerado financiero. Al cierre del viernes, esto equivalía a US $ 2.398,17 millones. Con la subida de hoy, y con la acción a 58.000 pesos, la posición de Gilinski en el Grupo Sura vale US$ 2.712 millones, lo que, a la tasa de cambio actual, representa una utilidad de más de US$ 1.300 millones.

Esto no incluye la utilidad por el 30,8 % del Grupo Nutresa, que El Colombiano calcula en 329 millones de dólares.

Lo importante de la etapa que se avecina entre Gilinski y el GEA que, según fuentes, han logrado establecer una relación constructiva, es que demuestren que juntos pueden crear valor para todos los accionistas.

*Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA.