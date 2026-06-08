Actividad del volcán Puracé obligó a restringir operaciones aéreas: Aeropuerto de Popayán permanece cerrado

La Aeronáutica Civil, junto con el Ministerio de Transporte, informó este lunes, 8 de junio, el cierre del aeropuerto de Popayán, debido a la situación actual del espacio aéreo en el suroccidente del país, por la actividad registrada en el volcán Puracé.

“Como medida estrictamente preventiva y priorizando la seguridad operacional, toda vez que la presencia e ingesta de partículas de ceniza puede comprometer el correcto funcionamiento de los motores de las aeronaves, se mantiene el cierre temporal de las operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán“, indicó.

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