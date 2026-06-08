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Actividad del volcán Puracé obligó a restringir operaciones aéreas: Aeropuerto de Popayán permanece cerrado

Las emisiones intermitentes del volcán Puracé han generado afectaciones parciales en varias rutas aéreas del suroccidente colombiano.

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Redacción Semana
8 de junio de 2026 a las 11:58 a. m.
Autoridades aeronáuticas monitorean permanentemente la evolución de la nube de ceniza para determinar cuándo será seguro reanudar las operaciones.
Autoridades aeronáuticas monitorean permanentemente la evolución de la nube de ceniza para determinar cuándo será seguro reanudar las operaciones. Foto: Servicio Geológico Colombiano, SGC

La Aeronáutica Civil, junto con el Ministerio de Transporte, informó este lunes, 8 de junio, el cierre del aeropuerto de Popayán, debido a la situación actual del espacio aéreo en el suroccidente del país, por la actividad registrada en el volcán Puracé.

“Como medida estrictamente preventiva y priorizando la seguridad operacional, toda vez que la presencia e ingesta de partículas de ceniza puede comprometer el correcto funcionamiento de los motores de las aeronaves, se mantiene el cierre temporal de las operaciones en el Aeropuerto Guillermo León Valencia de la ciudad de Popayán“, indicó.

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