Además de paro, ahora anuncian plantón contra Vanti, que tiene la indicación de SuperServicios de devolver plata extra cobrada en facturas

La entidad de vigilancia enfatizó en que no se trata de una sanción, y la compañía Vanti informó que iniciaría conversaciones con la entidad y, de no lograr ser oído, se iría hasta las instancias jurídicas.

Por ello, no deja de llamar la atención el anuncio del concejal, pues aún no se han cumplido los términos que prevé la ley para que avance el proceso y se cumpla o no -por parte de Vanti- lo señalado por la SuperServicios.