Advertencia sobre decreto que pondría en riesgo más de ocho mil empleos en el país

Estos serían los efectos más nocivos.

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 6:33 p. m.
Empleado trabajando en el área de hilado como parte de las operaciones textiles en Medellín
La eliminación de un arancel afectaría más de 30.000 empleos indirectos. | Foto: Peruvian Fashion Tex

Hace algunos días, el Ministerio de Hacienda presentó un borrador de proyecto de decreto, junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que buscaría eliminar el arancel a los hilos que se fabrican en Colombia y que son comercializados a la industria textil.

Tras la publicación de dicho borrador, la Confederación General del Trabajo Democrática e Independiente (CGT), a través de un documento, precisó sobre los riesgos y efectos de esta medida, que afectaría fuertemente a los trabajadores de esta industria.

El crecimiento en la demanda de ropa con estética resort enfocada en climas cálidos y ambientes costeros fue del 25%, según cifras de Business Insurance USA
Esta es una de las industrias más importantes del país. | Foto: Getty Images

El presidente de la CGT, Jorge Iván Diez, aseguró que con esta medida se daría la destrucción de 8.000 empleos directos y formales, pues serían sustituidos por importaciones de Asia. El directivo realizó las observaciones en representación de Sindelhato Fabricato. También afectaría otros 30.000 puestos indirectos.

Contexto: Cinco cambios obligatorios que deben implementar empresas por la reforma laboral: ya entró en vigencia

Precisa que el sector textil colombiano es uno de los mayores generadores de empleo formal femenino, especialmente en este sector, que es el de hilatura, confección y también acabado. Por ello las que más serían afectadas serían estas trabajadoras.

El efecto, en la práctica, es que cuando se elimina el arancel del 10 % sobre hilos nacionales, se permite la entrada de productos de Asia de hasta 35 % por debajo del costo real de la producción, lo que haría menos atractiva la producción local.

Confecciones
El mercado asiático podría afectar al sector. | Foto: Getty Images

Dentro del comunicado, también se precisa que los confeccionistas que apoyan la eliminación del arancel, son los primeros importadores de telas e hilos del mercado asiático, quienes han afectado fuertemente a la cadena de producción local.

Contexto: Mientras la vivienda se desacelera, una empresa de 83 años crece en remodelaciones y autoconstrucción. Esta es su historia

Respecto a los efectos en los costos de confección, Vélez indica que serían mínimos, pues quitar el arancel se traduce básicamente en una reducción de 1,5 % del costo final de una prenda. Esta diferencia no permite competir con los productos provenientes de Asia que llegan a ser entre 40 % y 50 % mucho más baratos.

Gente Diseño y Moda microempresa de confección
Afectaría a miles de mujeres trabajadoras del sector. | Foto: Guillermo Torres

Finalmente, detalló que el arancel a las confecciones, que es del 40 % es el más alto entre los sectores industriales del país.

Industria textilTextiles

