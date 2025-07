Agenda de leyes económicas, de ataque. Estos 4 proyectos serán una ‘papa caliente’ para el Gobierno en el Congreso

Presupuesto, de nuevo cojeando

En particular, el Ministerio de Hacienda tiene la mirada puesta en el proyecto de presupuesto para 2026, que deberá presentarse antes del 29 de julio y enfocarse en fortalecer la inversión social con el fin de materializar los programas previstos y cumplir las promesas de campaña del presidente.

El proyecto de presupuesto llegará al Congreso, además, con un antecedente histórico . En 2024, por primera vez, en el Legislativo no se completaron los debates y tuvo que ser establecido por decreto , algo que no está descartado que vuelva a suceder.

En esta ocasión también se está ante un monto que crece en 8 por ciento, es decir, por encima de la inflación , y una reforma tributaria, de la que se espera obtener entre 19,6 y 25,4 billones de pesos, ya incluidos como ingreso en el presupuesto de 2026. Dos de los nuevos presidentes de las comisiones económicas del Parlamento han manifestado que el país no está para otra carga impositiva.

Con semejante pieza clave para el presupuesto del año entrante, varios expertos estiman que tendría que tramitarse de forma paralela con la reforma tributaria, aunque congresistas como Óscar Darío Pérez estiman que no sería lo adecuado. En parte, porque la carta financiera, por norma, solo tiene dos debates en el Legislativo y se tramita en las comisiones económicas conjuntas, terceras y cuartas, mientras que los temas tributarios son abordados solo por las terceras y en los cuatro debates de una ley ordinaria.

El presidente Petro ha dicho que “ ojalá no tenga que decretarlo”, por lo que pidió que el Legislativo no sea un impedimento para debatir el plan de ingresos y gastos del Estado.

Más aún, en un escenario de crisis en las finanzas públicas, el Marco Fiscal de Mediano Plazo ya dejó en evidencia las dificultades: se proyecta un déficit fiscal del 6,2 por ciento para 2026 tras un estimado de 7,1 por ciento en 2025 . Los ingresos tributarios esperados para el año que viene ascienden a 321,6 billones de pesos, lo que representa el 58,3 por ciento del presupuesto total. Sin embargo, no hay certeza sobre cómo se obtendrán, pues para 2025 solo se proyectan ingresos por impuestos de 281,4 billones de pesos. A esto se suma un crecimiento económico débil, que en el presente año apenas alcanzaría el 2,5 por ciento.

Reforma tributaria, embolatada

De hecho, Jairo Castellanos , uno de los recién elegidos presidentes de comisiones económicas, dijo que el país no está en condiciones de aguantar otra ley sobre impuestos, pese a que la anterior que cursó el Gobierno no logró la aprobación.

De lo conocido hasta ahora sobre el proyecto de ley, con el IVA se contemplaría una reducción de la tarifa genera l, que hoy es del 19 por ciento, pero, eso sí, a cambio de quitar múltiples beneficios que han conservado ciertos sectores y que ya probablemente no tienen razón de ser.

No obstante, lo más polémico podría ser la idea de gravar productos actualmente excluidos o exentos , y en ese paquete están los que forman parte de la canasta familiar, que, entre otros, pertenecen a lo poco que queda sin el gravamen a las ventas.

El IVA, al parecer, no escaparía en una eventual reforma tributaria. | Foto: istock

Tanteando el terreno para lo que finalmente se anotará en el proyecto de reforma tributaria, que aún no conocen oficialmente ni los congresistas, el mandatario de los colombianos ha tirado flechas al aire. Por ejemplo, mencionó la posibilidad de un incremento en el impuesto a los dividendos de personas naturales , lo que sería una alternativa para evitar que se saque la plata de las empresas.

Al respecto, Petro infirió que dicha empresa “podría ser vendida a escondidas, como una fusión”, aprovechando que ahora esa transacción no paga impuestos. Es más, en su mención al tema manifestó que ya habría sucedido algo similar en el caso de Bavaria.

En el naipe de los impuestos no faltarán los que recaerán sobre los juegos de suerte y azar, sin contar con otros que se hayan ido agregando en el proceso. Sin duda, el Gobierno requiere de muchos recursos, y el único margen a la mano son los tributos. Por ello, se habló también de gravar las herencias, alrededor de lo cual dijo: “No pretendo que se quite, pero sí que aporten más impuestos”. Ello, teniendo en cuenta que el Gobierno actual siempre ha hablado de redistribución de la riqueza, por lo que manifestó que los pobres, por lo general, no reciben herencias.