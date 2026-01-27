Energéticos

Al fin sí: TGI usará la infraestructura de Hocol para la regasificación que ayudará a enfrentar el déficit de gas

La propuesta que estaba en remojo desde octubre se consolida. Estos son los términos del acuerdo.

Redacción Economía
27 de enero de 2026, 9:00 p. m.
TGI-Hocol-Ecopetrol
TGI-Hocol-Ecopetrol Foto: TGI-GEB / Presentación

La solución prevista se hizo realidad. TGI, filial de Grupo Energía Bogotá y Hocol, filial del grupo Ecopetrol, anunciaron el acuerdo que permitirá conectar la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU) a la línea Chuchupa B-Ballena, de lo que se venía hablando desde octubre del año pasado.

Los voceros de las empresas se manifestaron sobre el acuerdo y afirmaron que, con el proyecto, con el cual se hará uso de las facilidades existentes de la plataforma Chuchupa B, cuenta con acceso directo al Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural y permitirá el ingreso de hasta 250 Millones de Pies Cúbicos Día (MPCD) del combustible, lo que contribuirá con el abastecimiento confiable de este servicio público para los colombianos”.

ECOPETROL
ECOPETROL Foto: Semana / Getty Images

¿Quién pondrá la plata para el proyecto Ballena?

De acuerdo con las explicaciones entregadas por los voceros de las compañías involucradas en el acuerdo, todas las inversiones para habilitar el proyecto en Ballena y las adicionales que se requieran para la mejora de la oferta de gas, relacionadas con este proyecto, serán realizadas por TGI.

En ese sentido, según el comunicado emitido, tal compromiso “es una muestra de que la empresa del Grupo de Energía de Bogotá está comprometida con el abastecimiento de gas en el país, buscando además, preparar el ingreso de gas natural proveniente de campos offshore, con el fin de mantener el nivel de producción actual del campo Chuchupa y la integridad de la infraestructura”.

Jorge Henao, gerente de TGI, filial del GEB
Jorge Henao, gerente de TGI, filial del GEB Foto: TGI / Presentación solución para déficit de gas

Luis Eduardo Parra, presidente de Hocol, manifestó su posición al respecto: “dentro de los análisis de las diferentes alternativas de la infraestructura de regasificación del Grupo Ecopetrol, sin duda, este proyecto en La Guajira es una oportunidad para el aprovechamiento de la infraestructura existente, pero también del talento humano y de las capacidades que Hocol puede ofrecerle al sector, siendo por más de 50 años un actor responsable y comprometido con el desarrollo del departamento de La Guajira con la finalidad de transitar hacia una transición energética gradual, segura y justa”.

Por su parte, Jorge Henao, Gerente General de TGI, también se refirió al acuerdo. “con la firma de este acuerdo TGI podrá conectar la infraestructura flotante que ofrecerá el servicio de regasificación de gas natural licuado, convertirlo a estado gaseoso y transportarlo hasta el interior del país, para ser entregado a los hogares, comercios y, sobre todo, dar respaldo y confiabilidad a los sectores industrial y térmico. Colombia seguirá avanzando como país con gas natural disponible y asequible”.

Luis Eduardo Parra Rodríguez, nuevo presidente de Hocol
Luis Eduardo Parra Rodríguez, presidente de Hocol Foto: Cortesía

