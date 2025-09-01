Suscribirse

Alarma por falsificación de reconocido medicamento que se usa para el “guayabo”: Invima emitió alerta

La entidad pidió suspender el consumo del lote detectado como falso.

Redacción Semana
1 de septiembre de 2025, 4:09 p. m.
Algunos licores tienden a generar menos resaca.
Este es el medicamento que está siendo falsificado. Invima alertó. | Foto: Getty Images

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció recientemente una situación nociva para los consumidores colombianos, al alertar por la falsificación de un reconocido producto que muchos utilizan para calmar las resacas y otros síntomas.

La alerta del Invima, denominada Alerta No. 264-2025, se dio luego de verificar la comercialización de un producto denominado, “Sal de Frutas Lua Plus lote 0M8663 V DIC 26″, que sería falsificado, de acuerdo con el reporte y denuncia confirmado por el titular del registro sanitario LABORATORIO TECNOFAR TQ S.A.S. ante el Invima.

El producto fue falsificado y está circulando en el mercado.
El producto fue falsificado y está circulando en el mercado. | Foto: Invima

El Invima detalla que el medicamento original, que es Sal De Frutas Lua Plus, cuenta con registro sanitario INVIMA 2023-0013340-R2, que se encuentra actualmente en estado vigente y bajo la modalidad de fabricación y venta.

Contexto: Invima prende alarmas por medicamento contra el cáncer que están falsificando: ya circula un lote

¿Cómo detectar el producto falso?

El Invima detalla que para detectar el producto falsificado lo que debe hacer es revisar el empaque. El falso tiene el lote 0M8663 y V DIC 26 (fecha de vencimiento).

De otro lado, la apariencia del sobre y el área de sellado no coincide con los estándares de diseño ni con la herramienta de sellado utilizado por Tecnofar para la fabricación del producto.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
La entidad emitió una alerta. | Foto: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Por su parte, el tipo de impresión y los caracteres tipográficos del sobre son totalmente distintos a los utilizados por la compañía.

“El producto falsificado no evidencia cambios o alteraciones en los textos, sin embargo, se evidencia diferencias en el diseño del nombre del producto”, indica el Invima en su reporte.

Contexto: Prestigiosa marca de yogur respondió tras alerta sanitaria emitida por el Invima: “Un error”

Precisan además que cualquier unidad del producto SAL DE FRUTAS LUA PLUS LOTE 0M8663 V DIC 26, no tiene ninguna relación con los productos originales del titular y, constituyen un riesgo para la población.

Entre las recomendaciones que el Invima hace se precisa abstenerse de adquirir dicho producto, además de evitar comprar productos sin registro sanitario.

Closeup view of pharmacist hand taking medicine box from the shelf in drug store.
Recomiendan no consumirlo. | Foto: Coopidrogas

En caso de que haya consumido el producto falsificado, es recomendable suspender su uso de inmediato, debido a los riesgos que representa para la salud.

