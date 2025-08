Alternativa de reforma tributaria que permitiría alto recaudo sin aumentar impuestos a ningún colombiano

La reforma solo tendría cuatro puntos, según explicó el exfuncionario conocedor de los asuntos tributarios. No tocaría ningún impuesto porque su foco estaría en la estrategia de tender un puente que facilite la recuperación de la cartera que tiene la entidad recaudadora y que en la actualidad supera los 40 billones de pesos, manifestó. Dicha cartera, de paso, demanda esfuerzos y desgaste del personal, sin que el resultado de un cobro coactivo se vea de manera rápida y eficiente.

Petro quiere clavarle al país otra reforma tributaria, otra vez! Y de 26 billones de pesos. Lo más absurdo es que no recortan ni un solo peso en gasto público. Más impuestos, pero cero austeridad pic.twitter.com/rmabLBSXEt

¿Cuáles serían los cuatro puntos?

No solo se trata de mirar que el déficit fiscal de Colombia supera los 30 billones de pesos, es decir, se requiere conseguir recursos, más no con mayores impuestos, pues los contribuyentes que aportan tampoco tienen más margen contributivo y el combate de la evasión no llega en las proporciones necesarias.