Aprobatón en bloque del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso de la República

El Plan de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, empezó con pie derecho en las plenarias de Senado y Cámara, donde le dan el último de dos debates para que quede convertido en ley y pendiente solo de la sanción del mandatario de los colombianos.

En una votación que, por lo general se vuelve tendencia, los senadores le dieron aval a un primer bloque de artículos, en los que se aprobaron 182 propuestas, de las 373 que tiene el proyecto de ley, que se constituye en la hoja de ruta para el cuatrienio del Gobierno actual. 67 votos estuvieron a favor y 11 en contra del paquete de propuestas, entre las que hay de todo.

Entre tanto, en la Cámara de Representantes fueron votados 151 artículos, con una mayoría por el sí, de 145 votos, y 15 por el no.

El Plan de Desarrollo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, empezó con pie derecho en las plenarias de Senado y Cámara - Foto: guillermo torres-semana

Abundaron propuestas de eliminación de artículos

No obstante, el panorama no está despejado para que fluya la votación y aprobación de la que será la hoja de ruta del gobierno del presidente Petro durante 4 años. Lo que sigue ahora puede ser la continuación de la votación en bloque, pero, no se descartan los tropiezos. No en vano, el presidente del Senado, Roy Barreras, confirmó que en los tiempos del trámite del que es el proyecto de ley más importante para que se materialicen los objetivos de la actual administración, se presentaron 7.500 proposiciones, las cuales, si se evalúan una a una ‘terminarán en diciembre’, dijo el congresista.

En la Cámara de Representantes, entre tanto, abundaban propuestas de eliminación de artículos, lo que motivó un hecho curioso: en el momento de estudiar y votar para tumbar algunas propuestas, no aparecían los autores. Se proponía eliminar un buen paquete de artículos, como el 239, 342, 130, 159, 173, 218, 227, para mencionar solo unos cuantos.

Posteriormente, los parlamentarios en ambas cámaras continuaban el debate previo a la votación. Una de las peticiones más generalizadas, desde la mesa conductora de la jornada, era que se dejaran las propuestas como constancia.

Roy Barreras, presidente del Senado, confirmó que a los 373 artículos del Plan de Desarrollo que tiene la ponencia para segundo debate, han presentado 7.500 proposiciones durante el trámite del proyecto de ley. - Foto: Transmisión Youtube

Muchos reclamos

Principalmente en la recta final del Plan de Desarrollo hubo muchos reclamos, por propuestas que eran consideradas como ‘micos’ y hasta orangutanes.

El Centro Democrático, partido de oposición, realizó todo un decálogo en el que pedía poner el visor a propuestas que no aterrizaban o que podrían ser preocupantes.

Es así como, mencionaron iniciativas que apuntarían a que las alianzas público-privadas quedarían inciertas con las propuestas en el proyecto de hoja de ruta para el cuatrienio.

Desde la perspectiva del Centro Democrático, se afectaría la iniciativa privada, el emprendimiento, y se aumentan los costos de operación para los que generan empleo.

Además, el sector privado tendría que aportar 949,7 billones –que no están garantizados–, como inversiones para cumplir con los objetivos del plan. Adicional a la plata de los privados, hay que recordar que el Plan de Desarrollo tiene un costo de financiación desde el sector público, que sobrepasa los 1.100 billones de pesos.

Un punto clave que ha generado alertas desde distintos frentes es que en el Plan de Desarrollo se estaría avanzando a lo que se ha llamado ‘estatización’, es decir, que vuelvan a ser comandados por el Estado algunos temas que ya habían pasado a incluir manejo desde lo privado.

El Plan de Desarrollo tendrá que ser aprobado en el Legislativo, según las normas, antes del 7 de mayo. No obstante, la expectativa, tanto de los congresistas como del gobierno, es que quede avalado antes del jueves 4, teniendo en cuenta la agenda que siguen regularmente los parlamentarios.