Así cambió el costo de vida en Colombia: estas ciudades lideran el alza de precios en octubre 2025

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó este lunes, 10 de noviembre, una nueva cifra de inflación, uno de los indicadores clave del país, que permite conocer a fondo el estado de la economía nacional.

En esta ocasión, la cifra entregada estuvo en concordancia con lo esperado por los expertos. Bucaramanga retomó el primer lugar de las ciudades con mayor alza de los precios, desplazando a Pereira, que se había mantenido liderando desde hace 3 meses.

Para el mes de octubre de 2025, la inflación se ubicó en un 5,51 %, registrando un ligero aumento en comparación con el 5.18 % de agosto.

Inflación octubre 2025 | Foto: Dane

El mismo se estima por medio del Índice de Precios al Consumidor, que es un indicador que muestra la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con el período base.

IPC por ciudades en octubre de 2025

Para el mes de octubre, las principales ciudades del país mostraron un aumento en los costos de vida. Según los informes de los principales sectores mostraron un comportamiento a la baja en el noveno mes del año.

Bucaramanga fue la ciudad que mostró una mayor inflación con 6,17 %, seguida por Pereira con 6,02 % Villavicencio con 5.99 %. En el cuarto lugar aparece Bogotá , con un repunte del 5,80 % y Armenia 5,69% . El promedio nacional, por su parte, es del 5,51 %.

IPC por ciudades, octubre 2025. | Foto: Dane

En contraste, Santa Marta aparece en primer lugar entre las ciudades que menor impacto tuvieron por parte la inflación, con una variación del 4,06%. A esta le sigue Valledupar, con un costo de vida del 4,51%, seguida por Florencia, con 4,59 %, y Riohacha, con un 4,61%.

El informe tiene en cuenta los sistemas de transporte de cada ciudad, los productos que más salida tuvieron y la variación en los sectores y subsectores de cada uno de los territorios.

El informe entregado por la entidad se da tras una recolección de información en 38 ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Pasto, Cúcuta, Cartagena, Neiva, Montería, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo, Ibagué y un agregado nacional comprendido por las ciudades de Yopal, Inírida, Puerto Carreño, Arauca, Leticia, Mitú, San José del Guaviare, San Andrés de Tumaco, Buenaventura, Barrancabermeja, Rionegro, Quibdó, San Andrés y Mocoa.