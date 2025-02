Así le está pegando la subida del salario mínimo al costo de vida de 2025

Uno de los temores que se manifiesta cada vez que se negocia el salario mínimo en el país, es que si este sube mucho no solo afecta la generación de nuevos empleos, sino que también tiene un impacto directo sobre los precios de muchos bienes y servicios.

Por este motivo, el Gobierno Petro, que ha decretado los incrementos salariales más altos del presente siglo, también ha implementado una política para desvincular algunos bienes o servicios del cálculo del salario mínimo, con la idea de que no suban en la misma proporción.

En el caso de las empleadas que trabajan por días, en Symplifica señalan que la remuneración no puede ser inferior a 54.117 pesos, incluyendo el auxilio de transporte diario. No obstante, no es la regla en el país, pues dependiendo de la región se pagan entre 60.000 y 85.000 pesos por jornada de trabajo.