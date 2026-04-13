Asofondos se pronuncia tras decreto que limita cuánto pueden invertir en el exterior los fondos de pensiones

Durante la mañana de este 13 de abril, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías se pronunció tras el decreto 0369, expedido recientemente por el Gobierno Nacional y que buscaría que estos fondos no puedan invertir lo que desean en el exterior, sino que se vean limitados.

“Dicha norma afectará un principio fundamental en la administración de ahorros pensionales: la diversificación y el modelo de multifondos creado en el año 2009, que busca efectivamente permitir la aplicación de este principio, atendiendo el nivel de riesgo que tienen los afiliados”, indicó el gremio.

Asofondos advierte que el Decreto 0369 limitaría la inversión en el exterior y podría reducir la rentabilidad de los ahorros pensionales. Foto: 123RF

Precisaron que el hecho de establecer este límite se traduciría en menores rentabilidades para los afiliados y, por tanto, en menores prestaciones. Indican que esto sería un grave hecho para los ahorradores, dado que a un trabajador colombiano le costará más acumular el capital suficiente para comprar una renta vitalicia y hacerse una pensión y quienes alcancen estas metas tendrían pensiones más bajas, lo que va en su detrimento.

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“Limitar las inversiones en el exterior va en contravía del deber fiduciario que por ley tienen las administradoras Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia frente a los trabajadores, es decir, su principal mandato es garantizar el beneficio de los afiliados mediante la gestión de sus recursos de manera segura, transparente y, sobre todo, priorizando el crecimiento de su ahorro en el largo plazo para su pensión”, comentó Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos. Foto: Foto: Sacada de Comité Autónomo de la Regla Fiscal

Precisan que el decreto mencionado parte de un diagnóstico equivocado, pues las AFP invierten en todo lo que se puede en Colombiapero no hay una mayor inversión en lo local por la ausencia de proyectos idóneos, seguros y rentables que le ofrezcan a los afiliados las mejores condiciones de riesgo-retorno para sus ahorros.

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“Las limitaciones actuales responden principalmente a la escasez de proyectos estructurados adecuadamente, a condiciones de confianza necesarias para su desarrollo y a las altas tasas de interés que el Gobierno paga, debido al desorden fiscal, el cual representa un alto costo de oportunidad para cualquier inversionista”, agVelasco.