Baja la informalidad laboral en mujeres: ¿por qué ellas están consiguiendo más empleo?

El desempleo en Colombia se mantuvo en un dígito y en diciembre la cifra fue de 8 %, mientras que en el acumulado del año se situó en 8,9 %, considerada una de las más bajas de los últimos años.

No obstante, el mercado laboral colombiano se caracteriza por la informalidad, lo que indica que, aunque las personas aparezcan como ocupadas en los registros estadísticos del Dane, no cuentan con un empleo digno, como los que prometió el gobierno en sus inicios.

Ser formal implica tener cubierta la seguridad social, un tema clave para cualquier trabajador. Por ello, el Centro de Pensamiento Anif destacó lo sucedido con el empleo femenino, que lleva varios trimestres reduciendo la informalidad laboral.

Así, mientras en el total general ese fenómeno se ha mantenido por encima del 55 %, entre las mujeres baja a 52,3 %, según el dato del último trimestre móvil mencionado por Anif (septiembre-noviembre).

“En los meses recientes, se destaca una reducción sostenida de la informalidad femenina, tendencia que se ha venido consolidando desde el trimestre móvil abril–junio“, enfatizó Anif.

Se trata, por tanto, de una mejora en la calidad del empleo femenino, agrega el centro de pensamiento, que atribuye este comportamiento a la administración pública. “La creación de puestos de trabajo formales para las mujeres se concentró en ciertos sectores económicos. En primer lugar, la administración pública impulsó la generación de 69.000 nuevas ocupadas formales, con un énfasis particular en las actividades asociadas al funcionamiento del Estado, como la gestión fiscal, presupuestal, estadística y administrativa”, señala el informe.

Educadoras

Otro de los sectores que se encargó de vincular formalmente a las mujeres fue el educativo, que registró 52.000 nuevas plazas formales, especialmente en instituciones que abarcan distintos niveles de educación, desde la primera infancia hasta la educación media, según el análisis de Anif.

Profesoras Foto: 123 Rf

No se evidencia recomposición del mercado laboral

Si bien es cierto que hay mejoras en la calidad del empleo femenino y que las mujeres han venido cobrando protagonismo a la hora de acceder a puestos de trabajo, para Anif no hay evidencia de que se esté produciendo una recomposición del mercado laboral que permita pensar en una reducción sostenible de la informalidad.

“Los avances han estado altamente concentrados en sectores específicos, particularmente en aquellos asociados a la provisión de servicios públicos y sociales, lo que sugiere que la mejora observada responde a factores sectoriales concretos más que a una recomposición generalizada del mercado laboral”, afirman.

Estos eventos gastronómicos son también fuentes de empleo, dinamizando así la economía de Popayán. Foto: Francisco Calderón

La preocupación

Para el centro de pensamiento económico, la preocupación estaría por el lado de que, al concluir un ciclo gubernamental, se pueda revertir la tendencia, teniendo en cuenta que se evidencia una mayor contratación de empleados temporales, por lo cual, “los efectos podrían ser transitorios”.