Banco de la República procede a la intervención cambiaria: ¿se impactará el dólar en 2024?

Aunque el superintendente financiero, César Ferrari, venía recomendando la intervención cambiaria , eso sí, con pinzas, para tratar de controlar la volatilidad del dólar frente al peso, no dejó de sorprender el anuncio hecho por el Banco de la República en ese sentido.

¿En qué consiste?

De cara a la volatilidad del dólar

Justamente, esa dinámica en la moneda fue la que llevó a Ferrari a hablarle directo al Banco de la República. En noviembre, por ejemplo, el Superfinanciero dijo “Le hemos dicho ‘N’ veces (en repetidas ocasiones) al Banco de la República, que no podemos seguir viendo una inestabilidad cambiaria tan grande porque eso paraliza la inversión. Un inversionista no sabe cómo hacer su flujo de caja porque no sabe la tasa de cambio que estará vigente mañana o después, porque eso cambia de 5.000 a 4.000 pesos, en fin, es una volatilidad alta”.