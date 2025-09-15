Bloqueo prolongado en vía de acceso a Hidroeléctrica el Guavio. Ojo con el riesgo de apagón en Bogotá

Un mantenimiento decisivo que se debe realizar en la bocatoma de la Central Hidroeléctrica de El Guavio está en vilo, con retrasos preocupantes, que ya completan 120 días, debido a bloqueos en la vía de acceso, los cuales están impidiendo el paso de equipos y personal para adelantarlo.

Tanto el gremio Andesco, que reúne a empresas de servicios públicos, como el propio Ministerio de Minas, han solicitado el levantamiento de dicho bloqueo, debido a la crucial importancia de esta hidroeléctrica para el abastecimiento de energía en el interior del país, principalmente Bogotá.

De hecho, Andesco recordó que esa central aporta cerca del 10 % de la energía del sistema nacional. Es más, de ella depende la seguridad energética del área oriental, incluyendo Bogotá, la ciudad que tiene una alta demanda del servicio en Colombia, tanto por la industrialización, como la densidad poblacional.

Camilo Sánchez, presidente de Andesco. | Foto: Congreso de Andesco/ adobe stock

Por parte del Ministerio de Minas, el llamado urgente es para las comunidades de Ubalá, Gachalá, Gama, Gachetá y Junín, en Cundinamarca, que serían las que hacen parte del bloqueo que impide el paso a la Central Hidroeléctrica El Guavio.

La energía de los departamentos de Cundinamarca, Meta y Guaviare dependen de los 1.250 megavatios de capacidad que tiene dicha central.