Bre-B hace recomendaciones de seguridad: evite que le desocupen su cuenta o roben información

Es importante recordar que Bre-B es el nuevo sistema de pagos habilitado por el Banco de la República y que entrará en funcionamiento en septiembre, como parte de una estrategia para facilitar las transferencias interbancarias en el país. Esto ha representado una ventaja para quienes normalmente envían dinero desde cuentas de bancos distintos, pues ya no tendrán que esperar horas o días para que se materialice la transferencia.

Tenga en consideración las medidas de seguridad necesarias para no colocar en riesgo su información personal. | Foto: Getty Images | Bre-B

No es necesario aceptar una transacción por llave

Aseguran que el método de estafa más común es el envío de un enlace por mensaje de texto. El banco recuerda que no es necesario aceptar transacciones hechas con llaves a través de mensajes de texto, correo electrónico, WhatsApp o cualquier medio.

No tiene que pagar por registrar las llaves

La zona de Bre-B está en la app o página web de cada banco.

La llave no es la contraseña de su banco

Evite confusiones, las llaves son códigos alfanuméricos e identificadores de cada cuenta bancaria. NO es una clave que se usa para autenticarse ante entidades financieras.

No debe descargar una app adicional para usar Bre-B

Recuerde, el sistema de pagos Bre-B no es una app ni una nueva plataforma, no tiene app propia. Está incluido dentro de cualquiera de las apps bancarias que usted use.