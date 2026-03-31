Camacol invita al presidente Petro a reflexionar y a “dejar las descalificaciones y las divisiones”

Crece el rifirafe entre el presidente Gustavo Petro y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) ante recientes comentarios del jefe de Estado, quien ha criticado las solicitudes de gremios por pedir revivir los subsidios.

“No han hecho sino subsidiar a grandes constructores con el dinero del Estado, que es dinero del pueblo. Cuando la gente no puede pagar, se roban el subsidio y no lo devuelven. Ni siquiera defienden a los pequeños constructores ni a los compradores de casas y apartamentos, porque la mayoría uribista de la junta directiva del Banco de la República ya va a subir otro punto la tasa de interés: sus amigos políticos, señor Guillermo Herrera”, le dijo Petro al presidente de Camacol, quien se refirió al desmonte de Mi Casa Ya.

Camacol responde a Petro: la política fiscal es la que está encareciendo el acceso a la vivienda

Ante estas palabras del mandatario de los colombianos, el gremio de los constructores le hizo una invitación especial a Petro para que reflexione a propósito de Semana Santa.

“Sobre lo profundamente irresponsable que es degradar el debate económico a ataques y descalificaciones infundadas y malintencionadas. Camacol no representa intereses de ningún partido político. Estigmatizar a todo un sector productivo y tildarlo de ’ladrones’ no solo es desacreditar el trabajo de miles de empresarios, grandes y pequeños, que generan empleo y construyen país, también es enviar un mensaje equivocado que debilita la confianza y frena la inversión que necesita el país”, dice Camacol.

Así mismo, el gremio mencionó algunos puntos con relación a los cambios que han reducido singificativamente las oportunidades para los colombianos de adquirir vivienda propia:

“En sus propias palabras: No es de ‘pendejos’ comprar vivienda. Es la principal forma de ahorro de los hogares colombianos y una inversión que les da estabilidad y patrimonio.

“El problema es otro: su Gobierno desmontó Mi Casa Ya y, con un mayor endeudamiento y deterioro fiscal, ha elevado el riesgo, la tasa de los TES y el costo del crédito hipotecario.

“En las cuentas del Dane, la vivienda no es consumo: es inversión. Desconocerlo es desconocer cómo se mide la economía del país. Una vivienda no es ni será un gasto. Es un activo que construye patrimonio y su construcción es inversión que genera empleo y encadena múltiples sectores productivos.

“Preocupa que siga cuestionando la independencia de la junta del BanRep, incluso cuando usted ha participado en su conformación. Esa independencia es la que protege la estabilidad económica del país. Respétela".