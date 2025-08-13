Cédulas que deben declarar renta este 13 de agosto: hay multa si no lo hace

La declaración de renta es un de informe anual que los contribuyentes colombianos deben presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de reportar datos financieros tales como ingresos, gastos, patrimonio, retenciones y demás movimientos financieros del año gravable anterior.

A través de este reporte, la entidad puede conocer y determinar si los contribuyentes deben pagar impuestos sobre la renta, si tienen saldos a favor o si cumple con la obligación informativa. Es decir, no siempre implica que usted haga un pago, pero si que reporte su información financiera.

Estas son las cédulas que deben declarar renta hoy, 13 de agosto. | Foto: adobe stock

Tras el inicio del calendario tributario el pasado 12 de agosto, ya empieza a correr los vencimientos para las cédulas, por ello es importante conocer todos los días cuáles son las cedulas que deben presentar el reporte.

Para hoy 13 de agosto, el calendario tributario precisa que las cédulas terminadas en 03 - 04. Es decir si su cédula termina en alguno de estos dos dígitos, (12345678 03 ó 12345678 04 ), la fecha límite para que presente su declaración de renta es este 13 de agosto.

La declaración es un documento clave. | Foto: 123RF

Es importante que sepa que si usted está obligado a declarar renta y no lo hace en las fechas límites de la Dian, la entidad podrá imponerle una multa por extemporaneidad. De hecho, así no tenga que pagar algún impuesto y su saldo salga en $0, si no la presenta en el tiempo definido, deberá pagar la multa.

La sanción de extemporaneidad es equivalente a un 5% del impuesto a cargo, por cada mes o cada fracción de mes de retraso. Esta extemporaneidad es calculada desde la fecha de vencimiento y hasta el momento en el que se presente la declaración.

El pago de impuestos en Colombia genera distintas inquietudes entre los ciudadanos | Foto: Montaje: El País