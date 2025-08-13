Suscribirse

Economía

Cédulas que deben declarar renta este 13 de agosto: hay multa si no lo hace

Estas son las cédulas que hoy deben presentar el reporte.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 5:17 p. m.
Crédito
Es importante que sepa los plazos para declarar. | Foto: Getty Images

La declaración de renta es un de informe anual que los contribuyentes colombianos deben presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de reportar datos financieros tales como ingresos, gastos, patrimonio, retenciones y demás movimientos financieros del año gravable anterior.

A través de este reporte, la entidad puede conocer y determinar si los contribuyentes deben pagar impuestos sobre la renta, si tienen saldos a favor o si cumple con la obligación informativa. Es decir, no siempre implica que usted haga un pago, pero si que reporte su información financiera.

Algunas calificadoras, como Fitch, ven riesgos en Ecopetrol. En marzo de 2025 le mantuvo la calificación en BB+, pero cambió la perspectiva de estable a negativa.
Estas son las cédulas que deben declarar renta hoy, 13 de agosto. | Foto: adobe stock

Tras el inicio del calendario tributario el pasado 12 de agosto, ya empieza a correr los vencimientos para las cédulas, por ello es importante conocer todos los días cuáles son las cedulas que deben presentar el reporte.

Contexto: Cuidado si recibe este supuesto mensaje de la Dian: podrían estafarlo y desocuparle las cuentas

Para hoy 13 de agosto, el calendario tributario precisa que las cédulas terminadas en 03 - 04. Es decir si su cédula termina en alguno de estos dos dígitos, (1234567803 ó 1234567804), la fecha límite para que presente su declaración de renta es este 13 de agosto.

Lo más leído

1. “No vamos no porque no queramos”: Gustavo Petro argumentó por qué no estará en las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. “Honraré la memoria de tu hijo”: María Claudia Tarazona asegura que su pequeño tiene grabado en cada célula el amor de su papá
La declaración es un documento clave. | Foto: 123RF

Es importante que sepa que si usted está obligado a declarar renta y no lo hace en las fechas límites de la Dian, la entidad podrá imponerle una multa por extemporaneidad. De hecho, así no tenga que pagar algún impuesto y su saldo salga en $0, si no la presenta en el tiempo definido, deberá pagar la multa.

Contexto: https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/dian-anuncia-normalizacion-de-los-servicios-informaticos-electronicos-aduaneros/202512/

La sanción de extemporaneidad es equivalente a un 5% del impuesto a cargo, por cada mes o cada fracción de mes de retraso. Esta extemporaneidad es calculada desde la fecha de vencimiento y hasta el momento en el que se presente la declaración.

El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos.
El pago de impuestos en Colombia genera distintas inquietudes entre los ciudadanos | Foto: Montaje: El País

Tenga en cuenta que si usted no presentó la declaración, es clave que asuma la multa y la presente, pues los intereses moratorios se pueden extender y también le pueden iniciar un proceso de cobro coactivo y hasta embargos a sus activos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan a hombre que atacó brutalmente a mujer y la arrastró desnuda por el cabello en Buenaventura

2. El discurso completo de María Claudia Tarazona en las exequias de su esposo Miguel Uribe Turbay: “Nuestro amor trasciende este plano terrenal”

3. USCIS anuncia cambios que afectan a quienes solicitan visa laboral en Estados Unidos

4. Miguel Uribe Londoño despidió a su hijo en la Catedral Primada, habló del 2026 y le envió un mensaje a Álvaro Uribe: “Sin seguridad nunca habrá paz”

5. “Honraré la memoria de tu hijo”: María Claudia Tarazona asegura que su pequeño tiene grabado en cada célula el amor de su papá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Declaración de rentaimpuesto de rentaDIAN

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.