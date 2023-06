Colombia aumentó en más del 100 % la llegada de cruceros internacionales. Estos son los destinos preferidos

A pesar de que el sector del turismo es uno de los que ha visto los impactos de la desaceleración económica, Colombia se sigue posicionando como uno de los destinos más importantes de la región. Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aseguran que el ecoturismo se está convirtiendo en un gran atractivo, principalmente para los extranjeros. Una de las formas en las que más están entrando es mediante los cruceros, los cuales han arribado en más del 100 %.

Según las cifras de ProColombia, y de la Dirección General Marítima (Dimar), aseguran que estas embarcaciones están llegando cada vez más al país. Las cifras serían significativas si se compara el bienio de la pandemia (2020 - 2021), frente a lo registrado durante el 2022 y lo que va corrido del 2023.

Cartagena, Santa Marta y San Andrés son los destinos principales para la llegada de cruceros. - Foto: MinComercio

“Lo anterior significa que en la última temporada hubo 219 recaladas, arribaron 355.559 pasajeros y atracaron 34 líneas de cruceros, entre las que se destacan Norwegian Cruise Line de Estados Unidos, al igual que Royal Caribbean, Tui Cruises de Alemania, MSC Cruises de Suiza y el Silversea Cruises de Mónaco”, detalló el Mincomercio.

Estas cifras representan un aumento de 151 % en los arribos de los cruceros, y un incremento del 346 % en la llegada de pasajeros. Los destinos preferidos son: Cartagena, Santa Marta y San Andrés. No obstante, hay un aumento en la participación de lugares como: Bahía Solano, Coveñas, Leticia, Gorgona, Utría y Urabá.

La noticia resulta clave para el sector del turismo, que puede ver una recuperación tras las malas cifras que se registraron durante la Semana Santa del 2023, además es clave para las pretenciones del Gobierno, ya que esta sería una de las actividades clave para la denominada Transición Energética.

“En esta última temporada se ha visto un incremento en las llegadas de cruceros a otros destinos que ofrecen experiencias relacionadas con ecoturismo. Esa es una buena noticia para el país, porque nos permite fortalecer la cadena de valor del turismo de naturaleza”, aseguró Germán Umaña, titular de la cartera de turismo.

Cruceros serán clave para el turismo colombiano. - Foto: Getty Images

Los cruceros son la alternativa para conocer Colombia

Actualmente, el sector de la aviación atraviesa por una crisis, derivada por la salida del mercado de Viva y Ultra Air. Desde la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) aseguran que se ha notado una lenta recuperación, ya que se recuperaron algunos destinos y frecuencias de viajes, perdidos por el cierre de las compañías.

“Tras la suspensión de actividades de las dos aerolíneas, apenas se lograron recuperar 35 frecuencias semanales directas, es decir, un 1 %. (...) al contrastarse mayo de 2023 con el mismo mes del año anterior, se reportaron 865 frecuencias menos, lo que equivale a una caída del 15 %”, revelaron desde la agremiación.

Es allí donde los cruceros se convierten en una interesante alternativa para que los viajeros lleguen a Colombia, así como los connacionales pueden disfrutar del país con planes fuera de los tradicionales. Es por esto que el país ha dispuesto nuevos destinos, donde las embarcaciones pueden llegar, lo que aumenta el dinamismo en el sector, algunos de estos son los puertos de Sapzurro, Capurganá y el Golfo de Morrosquillo.

Colombia ha abierto nuevos destinos para la llegada de cruceros. - Foto: A.P.I

Entre el 2023 y 2024, según los cálculos del Ministerio de Comercio, Colombia espera recibir 214 visitas, de al menos 30 líneas de cruceros, lo que se traducirá en aproximadamente 329.226 pasajeros. Adicionalmente, se espera que se realicen 15 recaladas inaugurales en Cartagena, marcando la primera vez que estos cruceros lleguen a la ciudad.

“Considerando el gasto promedio por pasajero y por tripulante estimado en el estudio “Economic Contribution of Cruise Tourism to the Destinations Economies”, se calcula que esta actividad tendrá un impacto económico cercano a los USD$ 50 millones de dólares”, concluye la entidad.