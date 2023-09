Colombianos que solo toman dos comidas al día ahora son más frente a los que había en pandemia

Ni para comer, menos para comprar zapaptos

Se acerca ya la temporada de fin de año y el comercio y la industria están esperanzados en la tradicional pujanza que tiene el consumo en la época. Pero, por el momento, un 67,1 % de las personas encuestadas por el Dane, a través de la Encuesta Pulso Social, dijo que no tiene posibilidades de adquirir productos que no son tan urgentes, como la ropa y el calzado. Es más, expresaron que ni siquiera alcanzan a adquirir alimentos. Equivaldría a que siete de cada 10 colombianos no están pudiendo adquirir esos productos.