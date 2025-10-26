¿Cómo obtener 78 semanas extra de pensión para la jubilación? Esto es lo que dice la ley

La jubilación es uno de los procesos más anhelados por miles de trabajadores, que, tras pasar por una vida larga de trabajo, buscan llegar a una vejez tranquila y en la que buscan tener estabilidad financiera para pasar sus últimos años de vida.

Normalmente la jubilación se realiza a través de los ahorros que los trabajadores hacen mes a mes, que se acumulan por un largo plazo y luego se convierten en una cuota mensual en la vejez.

La pensión es un beneficio que muchos buscan. | Foto: 123 RF

Existen algunos beneficios que tiene el sistema pensional colombiano y que les permite añadir semanas cotizadas. Esto debido a que uno de los requerimientos es cumplir con ciertas semanas trabajadas para recibir el dinero.

Existe una posibilidad de sumar de entre 52 y 78 semanas adicionales se puede realizar si usted cumplió con un requisito. Se trata del servicio militar. Quienes prestaron este tipo de servicio pueden sumar más semanas a su cotización. Dicho beneficio está en la Ley 48 de 1993 (artículo 40) y la Ley 1861 de 2017 (artículo 45).

Si usted prestó el servicio militar, puede acceder a estas semanas acreditando el tiempo. Si usted prestó un servicio militar de 12 meses, le reconocerán 52 semanas. Si usted prestó un servicio de 18 meses, se reconocerán hasta 78 semanas.

Atento si usted prestó el servicio militar. Este sería el beneficio que tendría. | Foto: Getty Images

Dicho tiempo se sumará al historial de cotización del afiliado y puede ser clave en el momento en el que quiera cumplir con los requisitos mínimos exigidos para pensionarse.

Dicho beneficio no reemplaza cotizaciones laborales, ni tampoco reduce los años que se trabajaron. Solo permite que usted pueda pensionarse mucho antes de lo que debería con las semanas de trabajo.

Ojo a los requisitos para hacerlo. | Foto: 123RF