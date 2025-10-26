Suscribirse

Economía

¿Cómo obtener 78 semanas extra de pensión para la jubilación? Esto es lo que dice la ley

Puede acceder a este beneficio siguiendo estos pasos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
26 de octubre de 2025, 9:27 p. m.
Se estima que a diario 2.000 colombianos ganan algún premio de lotería.
Tenga en cuenta que la ley lo puede cobijar. | Foto: Getty Images

La jubilación es uno de los procesos más anhelados por miles de trabajadores, que, tras pasar por una vida larga de trabajo, buscan llegar a una vejez tranquila y en la que buscan tener estabilidad financiera para pasar sus últimos años de vida.

Normalmente la jubilación se realiza a través de los ahorros que los trabajadores hacen mes a mes, que se acumulan por un largo plazo y luego se convierten en una cuota mensual en la vejez.

La Dian aclaró si los pensionados en Colombia deben realizar la declaración del impuesto de renta.
La pensión es un beneficio que muchos buscan. | Foto: 123 RF

Existen algunos beneficios que tiene el sistema pensional colombiano y que les permite añadir semanas cotizadas. Esto debido a que uno de los requerimientos es cumplir con ciertas semanas trabajadas para recibir el dinero.

Existe una posibilidad de sumar de entre 52 y 78 semanas adicionales se puede realizar si usted cumplió con un requisito. Se trata del servicio militar. Quienes prestaron este tipo de servicio pueden sumar más semanas a su cotización. Dicho beneficio está en la Ley 48 de 1993 (artículo 40) y la Ley 1861 de 2017 (artículo 45).

Contexto: Reforma pensional: estas son las mujeres que se pueden pensionar a los 50 años

Si usted prestó el servicio militar, puede acceder a estas semanas acreditando el tiempo. Si usted prestó un servicio militar de 12 meses, le reconocerán 52 semanas. Si usted prestó un servicio de 18 meses, se reconocerán hasta 78 semanas.

Pensiones / Pensión / Pensionado
Atento si usted prestó el servicio militar. Este sería el beneficio que tendría. | Foto: Getty Images

Dicho tiempo se sumará al historial de cotización del afiliado y puede ser clave en el momento en el que quiera cumplir con los requisitos mínimos exigidos para pensionarse.

Contexto: Cuánta plata recibiría máximo un colombiano que se pensione con la reforma del Gobierno nacional aprobada

Dicho beneficio no reemplaza cotizaciones laborales, ni tampoco reduce los años que se trabajaron. Solo permite que usted pueda pensionarse mucho antes de lo que debería con las semanas de trabajo.

Los pensionados con mesadas iguales o inferiores a un salario mínimo solo deben aportar el 4 % para salud, según Colpensiones.
Ojo a los requisitos para hacerlo. | Foto: 123RF

Para acceder deberá presentar en el fondo de pensiones una certificación del servicio militar, además de un documento de identidad, constancia o libreta militar y también llenar un formulario de solicitud del fondo de pensiones correspondiente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La Fórmula 1 tiene nuevo líder: Lando Norris ganó el Gran Premio de la Ciudad de México

2. Registrador responde a señalamientos sobre consulta: el Pacto acordó el número de tarjetones y de mesas que se desplegaron en el país

3. Senador de EE. UU. advierte posible ataque en tierra contra el narcotráfico en Colombia y Venezuela

4. Aida Victoria no se contuvo y soltó nuevas pruebas en contra de su ex; destapó lío económico: “¿Cómo se hace llamar caballero?”

5. Incómodo momento en concierto de Shakira en Cali; fanática habría cometido ‘chasco’ en pleno show

LEER MENOS

Noticias relacionadas

JubilaciónPensionadosPensiones

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.