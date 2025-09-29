Suscribirse

Compre carros, joyas y relojes más baratos: Dian anunció nueva y atractiva subasta; aplique fácil

Estos son los pasos que debe seguir para participar del proceso.

Redacción Semana
29 de septiembre de 2025, 2:07 p. m.
La Dian subastará carros y motos
La Dian subastará carros, joyas y más | Foto: Montaje: Getty / Bani Gabriel Ortega/ Getty

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) es una de las entidades más importantes del país, dado que se encarga del recaudo de impuestos y la vigilancia alrededor de los mismos, para garantizar la seguridad fiscal del país a través de los tributos, que son clave para la financiación de los servicios públicos y el desarrollo del país.

Sin embargo, la entidad también adelanta cada cierto tiempo distintas subastas con el fin de recaudar dinero a través de las mercancías que fueron aprehendidas o decomisadas en los procesos de vigilancia. Dichas mercancías pueden ser desde joyas hasta propiedades, incluso, vehículos.

Estos son algunos de los objetos que se encuentran disponibles.
Estos son algunos de los objetos que se encuentran disponibles. | Foto: Captura de pantalla

La Dian anunció hace algunos días una nueva subasta que se realizará entre el 1 y el 3 de octubre del 2025. Esta se realizará a través de la plataforma de El Martillo, que es operada por el Banco Popular. De acuerdo con este proceso, los artículos disponibles son joyas, relojes, maquinaria industrial, automotores y metales preciosos.

¿Cómo participar en la subasta?

Deberá primeramente registrarse en el portal www.elmartillo.com.co, en donde también debe dejar un depósito virtual y además deberá contar con una cuenta bancaria que esté habilitada para realizar pagos por PSE.

De acuerdo con los horarios expuestos por la entidad, la subasta se activará desde las 8 de la mañana del miércoles 1 de octubre y hasta las 10:30 de la mañana del viernes 3 del mismo mes. En los lotes estará dispuesto un cronómetro que indicará el tiempo restante para hacer las respectivas ofertas.

Participar en este tipo de subastas es muy fácil.
Participar en este tipo de subastas es muy fácil. | Foto: Captura de pantalla

Luego de hacer el depósito virtual, deberá acceder a la ‘Sala de Subastas Virtuales’, eligiendo el lote por el cual hará la oferta. El sistema le dirá el valor de oferta y valor mínimo a ofertar para entrar a la puja. Allí usted empezará a competir con otros oferentes por el artículo.

El sistema le indicará si usted está ‘ganando’ o ‘perdiendo’. Al finalizar la subasta, esta será adjudicada a quien ofreció el mejor precio.

Declaración renta DIAN
Declaración renta DIAN | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / Adobe Stock

