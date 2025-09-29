Compre carros, joyas y relojes más baratos: Dian anunció nueva y atractiva subasta; aplique fácil

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) es una de las entidades más importantes del país, dado que se encarga del recaudo de impuestos y la vigilancia alrededor de los mismos, para garantizar la seguridad fiscal del país a través de los tributos, que son clave para la financiación de los servicios públicos y el desarrollo del país.

Sin embargo, la entidad también adelanta cada cierto tiempo distintas subastas con el fin de recaudar dinero a través de las mercancías que fueron aprehendidas o decomisadas en los procesos de vigilancia. Dichas mercancías pueden ser desde joyas hasta propiedades, incluso, vehículos.

Estos son algunos de los objetos que se encuentran disponibles. | Foto: Captura de pantalla

La Dian anunció hace algunos días una nueva subasta que se realizará entre el 1 y el 3 de octubre del 2025. Esta se realizará a través de la plataforma de El Martillo, que es operada por el Banco Popular. De acuerdo con este proceso, los artículos disponibles son joyas, relojes, maquinaria industrial, automotores y metales preciosos.

¿Cómo participar en la subasta?

Deberá primeramente registrarse en el portal www.elmartillo.com.co, en donde también debe dejar un depósito virtual y además deberá contar con una cuenta bancaria que esté habilitada para realizar pagos por PSE.

De acuerdo con los horarios expuestos por la entidad, la subasta se activará desde las 8 de la mañana del miércoles 1 de octubre y hasta las 10:30 de la mañana del viernes 3 del mismo mes. En los lotes estará dispuesto un cronómetro que indicará el tiempo restante para hacer las respectivas ofertas.

Participar en este tipo de subastas es muy fácil. | Foto: Captura de pantalla

Luego de hacer el depósito virtual, deberá acceder a la ‘Sala de Subastas Virtuales’, eligiendo el lote por el cual hará la oferta. El sistema le dirá el valor de oferta y valor mínimo a ofertar para entrar a la puja. Allí usted empezará a competir con otros oferentes por el artículo.

El sistema le indicará si usted está ‘ganando’ o ‘perdiendo’. Al finalizar la subasta, esta será adjudicada a quien ofreció el mejor precio.