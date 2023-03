¿Cuánto dinero costarán las reformas del gobierno de Gustavo Petro? Este sería el impacto fiscal, según el ministro Ocampo

Los costos de la reforma a la salud, pensional y laboral siguen generando preocupación entre los colombianos, por lo que el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, realizó algunas precisiones frente al impacto fiscal que tendrán estas tres iniciativas que están siendo estudiadas por el Congreso de la República.

Con respecto a la reforma pensional, el funcionario del Gobierno Petro reiteró las estimaciones realizadas por su cartera, y que fueron reveladas recientemente. En estas se indica que el costo económico es de $3.8 billones, asegurando que dicha cifra “es la correcta” frente a las manifestadas por entidades como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) y la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), que alertaron de un impacto fiscal mucho mayor.

“En el documento que sacamos está explicado por qué consideramos que las cifras de Anif son incorrectas, pues incluyen todos los apoyos del régimen subsidiado, donde eso va a ser pagado anualmente por el Presupuesto Nacional; por lo tanto, no son parte de un pasivo del Estado. En el caso del otro pasivo, el de Colpensiones, no incluyeron los ajustes a las pensiones de más de 3 salarios mínimos, que no tienen subsidio. Y, por otra parte, el monto del fondo de ahorros con sus rendimientos”, indicó.

José Antonio Ocampo afirmó que las cifras dadas por el Ministerio de Hacienda son "las correctas", es decir, que el costo fiscal será de $3,8 billones y no las que han indicado entidades como Anif y Asofondos. - Foto: Getty Images

Así mismo, manifestó que “cuando uno hace la combinación de los pasivos del Estado con los activos que se van a tener para respaldarlo, que es este fondo de ahorros, da las cifras que dio a conocer el Ministerio de Hacienda”; afirmando además que “vamos a sentarnos con Anif y Asofondos a revisar cifras, pero creemos que las nuestras son las correctas porque tienen los ajustes que hay que hacer para calcular el pasivo pensional”.

Con respecto a la laboral, expresó que esta no generará ningún costo fiscal, por lo que sostuvo que “el tema es sobre los efectos en el mercado laboral”, reconociendo con ello los impactos que tendrán los cambios contemplados en el proyecto de Ley para las empresas y los trabajadores. “Yo estuve reunido con el Consejo Gremial Nacional, hablando sobre ese tema y vamos a hacer una reunión del equipo económico con la Ministra del Trabajo, para discutir si se hacen ajustes”, precisó.

El ministro de Hacienda recalcó que la reforma laboral no representará costos fiscales. Es decir, que no tendrá efectos sobre las finanzas públicas, debido a que el articulado atiende temas relacionados con el mercado laboral y la relación empleado-empresas.

Y finalmente, en lo relacionado con la reforma a la salud que, sin duda, ha sido la que más polémicas ha generado en el país, Ocampo fue enfático en señalar que hasta que no se conozca el proyecto definitivo no es posible indicar el impacto fiscal que esta generará. Lo anterior sugiere, entonces, que las cifras reveladas en conjunto con el Ministerio de Salud correspondiente a 9 billones de pesos anuales, y aproximadamente 113 billones para los próximos diez años, según lo que se ha proyectado.

“Las cifras, obviamente, cuando se conozca el proyecto definitivo, el Ministerio de Hacienda, legalmente tiene que presentar una estimación del costo de la reforma a la Salud, pero las cifras por ahora son las que dio a conocer el Presidente, porque son las cifras acordadas, de hecho es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud y el de Hacienda. Cuando haya una versión definitiva o más completa (de la reforma) haremos la estimación correspondiente, que además se necesitan para la aprobación de la ley”, apuntó.

Estimaciones iniciales del Gobierno apuntan a que los cambios que se contemplan realizar al sistema de salud colombiano, por vía reforma, podría tener un impacto fiscal anual cercano a los 9 billones de pesos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Así las cosas, se deberá esperar los resultados que arrojen los estudios que el Legislativo viene realizando a estas tres iniciativas que han suscitado choques entre diferentes sectores que han criticado que no son estructurales, y que podrían ser nocivas en el largo plazo; por lo que piden que las discusiones en torno a estas reformas se dé a profundidad, en donde prime el interés nacional frente a posiciones políticas.