¿Cuánto le deben pagar si no recibió la prima de mitad de año a tiempo?

El pasado viernes, 30 de junio, se venció el plazo para que los empresarios paguen a tiempo la prima de mitad de año. Este, sin duda es uno de los momentos más esperados por los trabajadores colombianos, ya que se convierte en un ingreso adicional que brinda alivio económico a muchas personas, las cuales usan estos recursos para salir de deudas, invertir, pagar sus estudios, darse un gusto o salir de viaje.

La prima de mitad de año corresponde a un salario completo por cada año trabajado y se entrega en dos partes, en el mes de junio y en diciembre. Los trabajadores con contrato formal y un salario que no supere los $12 millones tienen derecho a recibir esta prestación, siempre y cuando no estén contratados por prestación de servicios.

La prima de mitad de año corresponde a un salario completo por cada año trabajado. - Foto: Getty Images

No obstante, no faltan los casos en los que algunos empleadores se pasan de la fecha y no cancelan este compromiso a tiempo, desconociendo que esto les puede acarrear serias sanciones en caso de que los empleadores decidan denunciarlos ante las autoridades competentes, sin contar con las multas a las que se exponen por parte de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, las multas por no pagar la prima de servicios corresponden a un día de salario por cada día de mora, además del monto que debe entregarse al trabajador. Si el empleador no cumple con el pago, el trabajador puede presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, que puede sancionar a la empresa y exigir el pago correspondiente. Esta compensación se acumula a medida que pasa el tiempo y asciende a un monto de $39.666 por día, los cuales se van acumulando conforme pase el tiempo.

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, las multas por no pagar la prima de servicios corresponden a un día de salario por cada día de mora. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ahora, si pasan los dos años y el empleado jamás fue a reclamar por su derecho, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, certificados por la Superintendencia Financiera, a partir de la iniciación del mes 25 hasta cuando el pago se verifique, según el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo.

Esta disposición aplica tanto para los trabajadores que tienen un contrato laboral por escrito de tipo indefinido como para aquellos que tienen un acuerdo verbal, siempre y cuando cumplan con los horarios y las funciones establecidas en su trabajo, lo cual les permite tener derecho a recibir este beneficio que establece la ley.

Esta disposición aplica tanto para los trabajadores que tienen un contrato laboral por escrito de tipo indefinido, como para aquellos que tienen un acuerdo verbal, siempre y cuando cumplan con los horarios y las funciones establecidas en su trabajo. - Foto: FOTO: juan carlos sierra

Si el empleador incumple con el pago de la prima, se puede presentar una denuncia directamente ante el Ministerio de Trabajo, quien tiene la facultad de imponer sanciones a la empresa y garantizar el pago correspondiente por el trabajo realizado.

Es importante tener en cuenta que los plazos y la forma de calcular el monto de la prima están estipulados en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo. Según esta normativa, el empleador está obligado a pagar a sus empleados la prima de servicios, equivalente a 30 días de salario por año, divididos en dos pagos. La mitad debe ser cancelada máximo el 30 de junio y la otra mitad a más tardar durante los primeros veinte días de diciembre. Este reconocimiento se realiza por todo el semestre trabajado o proporcionalmente al tiempo laborado.

Cabe resaltar que la prima de servicios también aplica a los trabajadores domésticos, sin importar el tipo de contrato que tengan. La Ley 1788 del 7 de julio de 2016 garantiza el derecho de estos trabajadores a recibir este ingreso adicional, estableciendo las sanciones correspondientes para los empleadores que no cumplan con su pago.

No todos los trabajadores tienen derecho a recibir la prima de servicios. Aquellos que se encuentran en ciertas categorías no recibirán este beneficio. Estas categorías incluyen trabajadores con contrato formativo o de aprendizaje (Sena), trabajadores con salario integral (que reciben 10 o más salarios mínimos mensuales legales vigentes) y trabajadores con contrato de prestación de servicios.

Caber recordar que no todos los trabajadores tienen derecho a recibir la prima de servicios. Aquellos que se encuentran en ciertas categorías no recibirán este beneficio. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Una vez que los empleados reciben la prima de servicios, tienen libertad para utilizarla según sus necesidades y preferencias personales. Se sugiere aprovechar al máximo este dinero para reajustar las finanzas personales, como pagar deudas o adquirir artículos necesarios. También puede ser una oportunidad para disfrutar de un descanso o invertir en proyectos a largo plazo, como la compra de una vivienda o la educación de los hijos.

Invertir la prima de servicios puede generar mayores beneficios a largo plazo. Por ejemplo, la inversión en bienes raíces puede resultar en ganancias por la valorización de los predios o por alquileres. Además, invertir en educación puede brindar mejores oportunidades laborales y aumentar los ingresos en el futuro.