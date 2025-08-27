¿Cuánto se demora la Dian en entregar el saldo a favor de la declaración de renta?

La declaración de renta es un documento que deben presentar millones de contribuyentes en el país. En él se consignan los ingresos, egresos, patrimonio, deudas, inversiones, entre otros aspectos financieros, que deben ser de conocimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para que esta determine si usted debe o no pagar el impuesto de renta.

Desde el pasado 12 de agosto, arrancó oficialmente el calendario tributario, por lo que miles de colombianos deben estar atentos a la fecha de vencimiento en la que deben presentar su declaración. Recuerde que estas fechas están definidas de manera cedular, es decir, dependiendo de los últimos dos dígitos de la cédula.

Miles de colombianos están adelantando su proceso de declaración de renta. | Foto: Diana Rey Semana

Una de las dudas más recurrentes en los contribuyentes es sobre el saldo a favor de la declaración de renta, pues cuando usted presenta el documento tributario puede enfrentar tres escenarios.

El primero, que le toque pagar alguna suma por concepto de impuesto de renta. El segundo, que tenga un saldo cero en la declaración. El tercero, que tenga un saldo a favor, es decir, que la DIAN deba devolverle dinero.

El proceso debe radicarse en la Dian. | Foto: Publicaciones semana

Entre las preguntas se encuentra el tiempo que se demora en entregar los saldos a favor. De acuerdo con la DIAN, esta devolución se hace entre los 15 y 50 días luego de que se radique la solicitud, debido a que debe seguir este proceso:

Primero, debe diligenciar y presentar el formulario 010, con la radicación de requisitos y soportes, que deben ser consignados en los cinco días siguientes contados a partir de la fecha de la solicitud.

Luego, deberá ingresar a la página de la DIAN con sus datos de ingreso. Allí deberá diferenciar entre si es persona natural o jurídica, para consignar o su nombre o su NIT.

Después, debe acudir al módulo de autogestión, donde debe desplegar el menú y luego ir al apartado de ‘procedimiento de devolución o compensación’.

Finalmente, diligencie toda la información requerida y envíe el formulario para que quede radicado.