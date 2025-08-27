Suscribirse

Economía

¿Cuánto se demora la Dian en entregar el saldo a favor de la declaración de renta?

Esto es lo que debe saber si tiene un saldo a favor.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 12:36 p. m.
Si usted tiene saldo a favor, siga estos pasos para reclamarlo. | Foto: adobestock

La declaración de renta es un documento que deben presentar millones de contribuyentes en el país. En él se consignan los ingresos, egresos, patrimonio, deudas, inversiones, entre otros aspectos financieros, que deben ser de conocimiento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para que esta determine si usted debe o no pagar el impuesto de renta.

Desde el pasado 12 de agosto, arrancó oficialmente el calendario tributario, por lo que miles de colombianos deben estar atentos a la fecha de vencimiento en la que deben presentar su declaración. Recuerde que estas fechas están definidas de manera cedular, es decir, dependiendo de los últimos dos dígitos de la cédula.

Miles de colombianos están adelantando su proceso de declaración de renta. | Foto: Diana Rey Semana

Una de las dudas más recurrentes en los contribuyentes es sobre el saldo a favor de la declaración de renta, pues cuando usted presenta el documento tributario puede enfrentar tres escenarios.

Contexto: MinHacienda empieza a sacar cartas de ejecución de recursos, de cara al debate del Presupuesto 2026. Es lo que más le critican

El primero, que le toque pagar alguna suma por concepto de impuesto de renta. El segundo, que tenga un saldo cero en la declaración. El tercero, que tenga un saldo a favor, es decir, que la DIAN deba devolverle dinero.

En Colombia hay 1.733.265 empresas registradas en cámaras de comercio. En 2021, su impuesto a cargo declarado fue de 49,8 billones de pesos.
El proceso debe radicarse en la Dian. | Foto: Publicaciones semana

Entre las preguntas se encuentra el tiempo que se demora en entregar los saldos a favor. De acuerdo con la DIAN, esta devolución se hace entre los 15 y 50 días luego de que se radique la solicitud, debido a que debe seguir este proceso:

Contexto: Prosperidad Social abre inscripción para adultos mayores en pobreza extrema o vulnerabilidad: entregará $230.000
  • Primero, debe diligenciar y presentar el formulario 010, con la radicación de requisitos y soportes, que deben ser consignados en los cinco días siguientes contados a partir de la fecha de la solicitud.
  • Luego, deberá ingresar a la página de la DIAN con sus datos de ingreso. Allí deberá diferenciar entre si es persona natural o jurídica, para consignar o su nombre o su NIT.
  • Después, debe acudir al módulo de autogestión, donde debe desplegar el menú y luego ir al apartado de ‘procedimiento de devolución o compensación’.
  • Finalmente, diligencie toda la información requerida y envíe el formulario para que quede radicado.
En consecuencia, pese a la amplia lista de 18 festivos en el calendario, el noveno mes del año continúa sin figurar con un día feriado.
Este es el proceso que debe seguir. | Foto: 123rf

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Buenas noticias para las familias: Trump propone cheques de $600 y hasta $2,400 dólares financiados con aranceles

2. Padre que fingió su muerte durante viaje para estar con su amante fue condenado a prisión

3. Sorteo de la Champions League 2025/26: a qué hora es y en qué canal lo transmiten

4. SEMANA revela detalles de una cena secreta en Bogotá entre precandidatos presidenciales donde hablaron de alianza en 2026: unos nombres sorprenden

5. Polémica por término de Johnny Casanova, alcalde de El Retorno (Guaviare), para referirse a los soldados secuestrados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Declaración de rentaDIANImpuestos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.