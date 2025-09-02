¿Cuotas de administración subirán en Colombia? MinHacienda aclaró la duda por la tributaria

El noveno mes del año llegó con una nueva apuesta del Gobierno que, de ser aprobada en el Legislativo, implicaría un golpe fuerte para los contribuyentes colombianos.

Se trata de la nueva reforma tributaria del Gobierno, con la que buscarían gravar elementos como entretenimiento, ocio, licor, carros híbridos, gasolina, diésel, entre otros.

Las agrupaciones de propiedad horizontal son comunes en todo el país. | Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA

Pese a ello, hay varias dudas respecto a las cuotas de administración para los conjuntos residenciales, pues tras la radicación del proyecto, muchos infirieron que estas serían gravadas con el 19 %, al igual que los parqueaderos y otros servicios que se prestan en la propiedad horizontal.

Tras las dudas, el Ministerio de Hacienda hizo una claridad al respecto. Desde la cartera aseguraron que la Ley de Financiamiento no grava con IVA las cuotas de administración de las propiedades horizontales.

“El artículo 3 del proyecto establece que no se considera venta las cuotas de administración de las propiedades horizontales. En consecuencia, se aclara que las cuotas de administración de las propiedades horizontales no causan IVA. Por eso se adiciona un literal d) al Parágrafo del artículo 421 del Estatuto Tributario”, indicó.

Esto dice el Ministerio sobre los gravámenes que tendría la tributaria. | Foto: Francisco Calderón

Adicional a ello, la cartera indica que en el artículo 4 del proyecto, que modifica el artículo 465 del Estatuto Tributario, se precisa que las propiedades horizontales residenciales no son responsables de IVA por los servicios de parqueaderos y explotación de áreas en zonas comunes. (ejemplos. BBQ, piscinas, salones comunales, entre otros).

Indican que la única excepción a la norma es si es una propiedad horizontal, mixta o comercial que presta servicios o explota zonas comunes. Estas serán responsables de IVA.

Esto es lo que se sabe, tras el pronunciamiento de la cartera. | Foto: Getty Images