Dian confirma el calendario para que 4,5 millones de contribuyentes presenten la declaración de renta 2022

Ya se puede consultar la información exógena para tener la certeza de no olvidar ningún pago que le hayan realizado a los ciudadanos terceras personas. Las fechas inician el 9 de agosto.

Llegó la hora de presentar la declaración de renta en 2022, por los ingresos recibidos en 2021, y esta vez, se trata de un momento particular, toda vez que se espera una reforma tributaria que cambiará muchas de las reglas de juego que se tienen hasta el momento.

La Dian confirmó este lunes que el calendario con las fechas máximas para hacer la declaración de renta va del 9 de agosto al 19 de octubre, y, como de costumbre, los ciudadanos deben corroborar el día que les corresponde, toda vez que dichas fechas se adjudican según los dos últimos dígitos de la cédula de ciudadanía.

Este cronograma aplica para la presentación de la declaración de renta como personas naturales, en donde se incluyen 4,5 millones de contribuyentes, según los estimativos de la Dian, basados en la presentación de las declaraciones de renta en años anteriores, principalmente, en 2021.

Como el cronograma ya está a un par de semanas de iniciarse, la Dian confirmó que ya están listas todas las herramientas que necesitará el ciudadano para cumplir con su obligación tributaria, la cual, es clave para la financiación de los programas que financia el Estado, en particular, para apoyar a los colombianos más vulnerables y para hacer obras que generan bienestar en toda la comunidad.

Julio Lamprea, director de ingresos de la Dian - Foto: Dian

Último año del sistema cedular

Como se ha mencionado hasta ahora, el gobierno entrante, tras la elección de Gustavo Petro en la presidencia de la República, ha hablado del fin del llamado sistema cedular, el cual clasifica las rentas o ingresos de acuerdo con la fuente que los genera. Por lo tanto, esta sería la última vez que la declaración de renta se presenta con esas diferenciaciones.

De esa manera, se cuenta con Cédula general, la cual aplica para aquellas rentas de trabajo, de capital y no laborales.

También hay cédula de rentas de pensiones, como su nombre lo indica, cobija a los pensionados colombianos.

La tercera cédula es la de rentas de dividendos y participaciones, con la cual se hace una diferenciación a la fuente de ingreso que se obtuvo sin que medie un trabajo. Es decir, es una renta que se obtiene por tener una participación en una compañía, por ejemplo.

Los requisitos para ser declarantes

Vale la pena recordar que las personas que tendrán que presentar la declaración de renta son aquellas que cumplan uno de los siguientes requisitos:

1. Patrimonio bruto superior a $163.386.000 a 31 de diciembre de 2021.

2. Ingresos brutos iguales o superiores a $50.831.000 durante 2021.

3. Consumos con tarjeta de crédito superiores a $50.831.000 durante 2021.

4. Compras y consumos totales superiores a $50.831.000 durante 2021.

5. Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por un valor total acumulado superior a $50.831.000 durante 2021.

6. Ser responsable del Impuesto sobre las Ventas – IVA al cierre de 2021.

Verifique su fecha última

Para que no lo tome por sorpresa la última fecha de presentación de la declaración de renta, debe notarse que para este año, en el primer día del calendario de la realización del trámite deberán cumplir con su obligación los que tienen cédulas terminadas en 01 y 02.

Se hace énfasis en ese punto pues, en años anteriores el calendario empezaba con los números más grandes o del extremo en el calendario establecido por la Dian, es decir 99 y 00.

Los contribuyentes deben tener en cuenta que la declaración de renta la podrán presentar sin necesidad de esperar la última fecha prevista.

Estas son las fechas finales para presentar la declaración de renta. Se pueden buscar según los dos últimos dígitos de la cédula. - Foto: Dian

Tenga en cuenta estos formularios

Para las personas que van a presentar la declaración de renta como personas naturales, tendrán que tener en cuenta que el formulario en el que deberán poner todos los datos solicitados por la Dian es el 210, si la persona es residente.

Entre tanto, para los que no son residentes deberán usar el formulario 110. Según la Dian, dicho formulario es para “las personas naturales y sucesiones ilíquidas no residentes en Colombia que hayan recibido ingresos de fuente nacional y no hayan sido objeto de retención en la fuente”.