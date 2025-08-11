Suscribirse

Dian hace importante anuncio para declarantes de renta en Colombia: ojo con el impuesto

Esto dijo la entidad a pocas horas de iniciar el proceso.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 4:49 p. m.
Declaración de renta 2020
Dian hizo anuncio clave en medio del proceso de declaración de renta | Foto: SEMANA

Este martes, 12 de agosto, iniciará oficialmente el calendario tributario para la declaración de renta de personas naturales. Por ello, miles de personas se alistan para presentar el nuevo reporte, que contiene en este el patrimonio, deudas, gastos y otros datos financieros de los contribuyentes colombianos.

Este documento debe ser radicado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y, en algunos casos, los contribuyentes deberán pagar un impuesto de renta, dependiendo de los ingresos y de los topes definidos. Tras esta situación, recientemente la entidad hizo un anuncio para quienes van a presentar dicha declaración.

Declaración de renta 2025
Estas son las fechas límite para la presentación de la declaración de renta en 2025. | Foto: Dian

A través de un comunicado, la Dian aseguró que con el propósito de garantizar la atención oportuna y acompañar a los ciudadanos en la presentación de su declaración de renta del año gravable 2024, decidió extender sus horarios de atención presencial en 45 ciudades del país, durante agosto, septiembre y octubre.

Contexto: Esta es la multa por no presentar la declaración de renta en 2025, tome nota

Si usted desea consultar cuáles son los puntos de contacto de la Dian en todo el país que tendrán un horario especial de atención durante los vencimientos de renta, podrá hacerlo aquí.

En estos puntos, los ciudadanos podrán recibir asistencia para trámites relacionados con el proceso de declaración de renta, en servicios como la inscripción y actualización del RUT, así como atención personalizada para resolver dudas sobre cómo prepararse para la declaración, temas de residencia fiscal, sucesiones ilíquidas, topes para declarar y el calendario tributario.

La Dian hizo un nuevo anuncio sobre el horario de puntos de la entidad durante la declaración. | Foto: Gabriela Alvarado

“Además de ampliar los horarios de atención presencial para acompañar a los ciudadanos durante toda la temporada, la entidad tiene el compromiso de facilitar sus herramientas digitales, la información y el apoyo necesarios para que los contribuyentes puedan cumplir oportunamente con su obligación”, comentó el vocero de la Dian, José Fernando Sierra.

Contexto: ¿Los menores de edad deben declarar renta? Lo que muchos padres en Colombia no saben

En estos puntos se ofrecerá también la información sobre diferentes formas de pago, las entidades autorizadas para recibirlo, los documentos necesarios para realizar la declaración y el manejo del saldo a favor. Adicional a ello, también orientará sobre sanciones previstas e implicaciones de no contar con dicha obligación.

El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos.
El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por la rigurosidad del proceso. | Foto: Montaje: El País

En el comunicado, la Dian hizo un balance sobre las declaraciones tributarias presentadas hasta el momento, asegurando que se han radicado cerca de 413.000 documentos.

