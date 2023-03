Directora del Dane anuncia cambios en la fecha de destape de los datos de inflación, ¿Qué significa?

Dudas sobre el mensaje que se envía a los mercados internacionales, pues, de nuevo, el importante indicador se dará a conocer al final de la tarde y ya no será el 5° día de cada mes.

Luego de casi un año en el que cientos y miles de interesados en el dato de la inflación venían madrugando para conocer de primera mano el dato que divulgaba el Dane a las 6 de la mañana, el 5 de cada mes, la directora de la entidad de las estadísticas, Piedad Urdinola, anunció que habrá cambios en la fecha y hora de difusión.

Se trata de un asunto trascendental, pues la inflación es una cifra esperada para la toma de muchas decisiones en el país, tanto macroeconómicas (del gobierno y el Banco de la República) como en lo micro (las empresas y los hogares).

En algún momento del pasado, fue criticada la idea de que la inflación saliera a las 7 de la noche, pues había tiempo de que la información fuera filtrada y pasada por debajo de la puerta a altos funcionarios del gobierno, aún siendo el Dane una entidad absolutamente técnica, que divulga abiertamente las estadísticas en el mismo momento, para todo el mundo.

Ahora, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) será destapado en el quinto día hábil de cada mes y la hora de presentación del esperado dato será a las 6 de la tarde, de acuerdo con lo informado por Urdinola, quien sustentó los argumentos para hacer estos ajustes.

Según la funcionaria, la decisión del cambio no afectará la transparencia en las estadísticas. “Se seguirá utilizando el mismo diseño, la misma construcción, igual recolección, análisis y evaluación”, aseguró. De esa manera, el cambio de horario se hará para divulgar el dato de mayo. En consecuencia, para ese mes, la inflación causada en el país se conocerá el 7 de junio y no el 5, como hubiera sucedido sin el ajuste.

Urdinola manifestó que es el Fondo Monetario Internacional (FMI) el que elabora el manual, que proviene de 2004, y fue actualizado en 2020. “Ya desde 2004, el FMI señalaba que el IPC, como una estadística oficial, tendría que ser divulgado en los 10 primeros días del mes. Luego, en 2020, con una actualización, indicó que la publicación debía ser tan pronto como sea posible, por lo general, dentro de las 4 semanas posteriores al periodo de referencia”. Eso si, la mayor exigencia del organismo internacional, en su misión de dar lineamiento para que las naciones apliquen buenas prácticas, enfatizó en que “se de un acceso equitativo al dato”, que todo el mundo lo sepa a la misma hora.

- Foto: Getty Images

También juega la reducción de la jornada laboral

Fueron varias las razones que argumentó Urdinola para aplicar el cambio, el cual, no deja de causar ciertas dudas sobre el mensaje que se envía a los mercados internacionales, teniendo en cuenta que, cuando se ajustó para que saliera a las 6 de la mañana y no a las 7 de la noche, como se venía haciendo, el argumento fue la necesidad de determinar el comportamiento de la deuda y el mercado bursátil, no solo en Colombia, sino también en Europa.

Hay que destacar también que la directora del Dane dijo que otra de las razones del cambio, también tiene que ver con las políticas de horarios laborales de los que divulgan la información. Recordemos que en el país, estamos próximos a una reducción de la jornada laboral semanal y a otros cambios en materia de derechos de los trabajadores.