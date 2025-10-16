Suscribirse

Economía

Dólar a la baja en el cierre del jueves 16 de octubre de 2025

La moneda sufrió una fuerte reducción en su precio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

16 de octubre de 2025, 8:12 p. m.
El precio de dólar bajó de $4000 en el mercado colombiano. Foto: 123RF
El precio de dólar bajó en el cierre de la jornada. | Foto: El País

El dólar terminó este jueves, 16 de octubre, más caro, en un precio de $3.845. Durante la jornada, la divisa presentó un movimiento al alza en relación con los últimos días.

Para hoy, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.845, lo que significó una reducción de $57 frente a la tasa representativa del mercado (TRM), definida por la Superfinanciera para la jornada actual en $3.902.

Dólar en Colombia

Con respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $40, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.985.

Frente a la volatilidad de la moneda, registra movimientos considerablemente altos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.888, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.840. El promedio cotizado se encuentra en $3.877.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.693 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 796,3.

Contexto: Presupuesto 2026 pasa a sanción presidencial. Senado acogió lo aprobado en Cámara. ¿Se repite la estrategia de la pensional?

Economía internacional

El déficit presupuestario de Estados Unidos se redujo ligeramente durante el último año a pesar de un fuerte aumento de los ingresos por las altas tarifas arancelarias impuestas por el presidente Donald Trump, según datos del Departamento del Tesoro difundidos este jueves.

El déficit total disminuyó 2% durante el año fiscal 2025 que terminó en septiembre, situándose en 1,775 billones de dólares, 41.000 millones menos que en 2024.

Los ingresos por aranceles aumentaron más del doble (142%), alcanzando 202.000 millones de dólares, contra 84.000 millones el año anterior. Según el Departamento del Tesoro se trata de un “récord”.Los notables ingresos por aranceles fueron insuficientes para reducir fuertemente el déficit.

EE.UU.
Cheque del Tesoro de Estados Unidos con billete de 100 dólares y bandera estadounidense de fondo. | Foto: Getty Images

Según el Tesoro de Estados Unidos, el déficit del gobierno federal representaría el 5,9% del producto interno bruto (PIB) en 2025, en comparación con el 6,3% en 2024. Se trata de una estimación, al no haberse publicado aún los datos del PIB para el período.

Trump ha impuesto aranceles generalizados a los socios comerciales de Estados Unidos y dirigido impuestos específicos a ciertos sectores como el acero, el aluminio y los automóviles.

De acuerdo a los datos divulgados este jueves, los impuestos pagados por individuos aumentaron 6% durante el año, pasando de 3,3 a 3,5 billones de dólares.

Por el contrario, los impuestos corporativos brutos recaudados disminuyeron un 14%, situándose en 486.000 millones de dólares.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Sellan fábrica de morcilla en Bogotá tras repugnante hallazgo

2. Linda Caicedo preocupa en Selección Colombia: momento exacto de su lesión, que requirió asistencia

3. Altos funcionarios de los Gobiernos de Duque y de Petro serán investigados por crisis humanitaria de la comunidad Wayúu en La Guajira.

4. Así se vio la fuerte granizada que cubrió esta tarde el norte de Bogotá

5. Alerta ambiental en EE. UU.: esta ciudad registra peligrosos niveles de contaminación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DolarPrecio del dólardivisa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.