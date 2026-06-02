Dólar abandonó la caída y se puso más caro en Colombia: precio oficial de este 2 de junio

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 2 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.579, lo que significó un aumento de $ 19 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.560.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 39, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.540.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.583, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.533. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.562.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.779 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 752,29.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,08 % llegando a las 99,227 unidades.

Así se mueve la moneda en el mercado de la BVC. Foto: Getty Images

EE. UU. acusa a Brasil de prácticas comerciales desleales y amenaza con un arancel del 25 %

Estados Unidos acusó a Brasil de prácticas comerciales desleales en rubros como las redes sociales, la propiedad intelectual o la deforestación, y amenazó con imponer un arancel general del 25%, aunque con exenciones.

La oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR por sus siglas en inglés) anunció una audiencia pública el 6 de julio antes de su decisión final.

El USTR “ha propuesto medidas de respuesta para que sean comentadas por el público, mientras que Estados Unidos continúa dialogando de manera intensiva con Brasil para buscar una solución”, explicó el comunicado, difundido en la noche del lunes.

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Washington, que tiene varios contenciosos comerciales de larga fecha con Brasil, abrió una investigación bajo la sección 301 de su Ley Comercial de 1974.

“Durante el último año, el presidente [Donald] Trump y yo hemos mantenido varias reuniones constructivas con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su gabinete, las cuales se han intensificado en las últimas semanas”, declaró el jefe del USTR, Jamieson Greer.

“Sin embargo, seguimos manteniendo diferencias sustanciales a la hora de resolver los problemas identificados en esta investigación”, indicó.

EE.UU. acusa a Brasil de prácticas comerciales desleales y amenaza con un arancel del 25% Foto: Adobe Stock

Estados Unidos aplicó aranceles a Brasil como a todos sus socios en abril del año pasado.

Luego, ante el impacto inflacionario, Trump anunció en noviembre exenciones a productos agropecuarios como el café, la carne de res o los tomates.